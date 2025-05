Cartelle pazze in arrivo: non si sa dove pagare, inviate anche ai morti

Pesaro, 10 maggio 2025 – Ondata di cartelle pazze dalla Regione per una tassa non pagata. Bollo? Forse. Anche perché è l’unica tassa regionale. Ma ancora non si sa. Per cui chi ha ricevuto gli avvisi – in tantissimi nelle ultime settimane – non sa come fare e dove andare a sbattere la testa. Almeno una ventina di persone si sono presentate negli uffici della Regione, l’ex ufficio bolli, di viale della Vittoria proprio accanto all’ex istituto ‘Bramante’. Dove sulla porta d’entrata è stato affisso un cartello con la scritta “Questo ufficio non effettua servizio bolli... rivolgersi allo 071-9981177”.

Chi è finita, involontariamente dentro il caos, è la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri. “Io come altri consiglieri regionali ci appoggiamo lì per qualche necessità – dice – e quindi mi sono imbattuta in alcune persone che avevano ricevuto questo avviso”.

Sarà un bollo non pagato?

“Pare di no perché alcuni sono stati indirizzati, proprio presumendo che fosse un bollo, a sentire agli uffici dell’Aci in via Ardizi, ma nessuno ha saputo dare risposte. Anzi non risultavo pendenze. Poi ci sono degli assurdi...”

E sarebbero?

“Che molte di queste lettere sono indirizzate fra l’altro a persone che sono decedute. Per cui chi si presentato alle Poste si è sentito richiedere la delega. Da parte di un defunto? Nei corridoi degli uffici di viale della Vittoria ho sentito persone arrabbiate, esasperate ed anche disperate perché non sanno dove andare a sbattere la testa”.

Ha fatto lei, come consigliera regionale, qualche verifica?

“Mi sono attivata anche perché i dipendenti che lavorano nell’ufficio regionale di viale della Vittoria non sanno dove sbattere la testa e cosa fare e soprattutto come aiutare chi si presenta lì. Ed anche io mi sono attiva”.

Risposte?

“Chiami e nessuno sa niente, mandi mail ma nessuno risponde. Io come tanti sono in attesa di capire come uscire da questa burocrazia infernale”.

Ma non c’è un numero di telefono da chiamare?

“Sì, c’è ed è stato affisso fuori dalla porta, ma la gente chiama ma nessuno risponde. E’ la prima volta che capita una cosa del genere e la cosa più bella è che nessuno sa dare una spiegazione”.

Interpellata la Regione?

“Certamente ed ho anche chiamato la dirigente che lavora con l’assessore Brandoni, ma anche lei cadeva dalle nuvole. Sto aspettando qualche risposta dagli uffici regionali, ma ancora nulla”.

Questo a Pesaro. E quelli che hanno ricevuto questi avvisi di pagamento dall’interno della Provincia?

“Io non so proprio come faranno soprattutto quelli che non hanno dimestichezza con i cellulari ‘speed’ vari, codici di accesso e via dicendo. Soprattutto gli anziani”.

Quante saranno queste cartelle pazze inviate?

“Non si riesce a capire e a quantificare. Poi non si capisce dove andare e a quale porta andare a bussare. Perché molti stanno facendo il giro delle sette chiese vanamente”.

