Cartello offensivo, arrivano i vigili Intanto 200 firme contro la pista

Ciclabile contro parcheggio, residenti contro esercenti: il confronto in viale Dante Alighieri diventa incandescente, cresce la tensione tra i cittadini e lo scontro rischia di diventare personale. Ieri mattina sul percorso pedonale è comparsa una lavagna con una scritta che avvisava gli automobilisti che si fossero avventurati a parcheggiare dove ora è vietato, della presenza dei vigili urbani, con il nome di chi, secondo il proprietario della lavagna, li aveva chiamati a fare le multe. Lavagna poi rimossa anche per l’intervento della Polizia locale.

Intanto i residenti pro-ciclabile, attraverso l’avvocato Antonio Seclì, hanno di nuovo scritto al prefetto insistendo sulla tutela di tutti gli utenti della strada e facendo presente che la realizzazione della ciclabile è stata un’iniziativa dell’Amministrazione, andata oltre le richieste dei cittadini, e su cui ora non sembra opportuno tornare indietro. Non sono rimasti immobili neppure gli esercenti pro-parcheggi che, in pochissimi giorni, sono riusciti a raccogliere 200 firme contro ciclabile. Nella sottoscrizione, che sarà consegnata in Comune nella mattinata di oggi, si invita l’Amministrazione comunale ad individuare alternative concrete all’attuale "disastroso progetto".

Progetto che ha portato all’eliminazione dei parcheggi sul lato destro della strada, nel tratto da via Bramante a viale Battisti, prevedendo a ridosso delle abitazioni il percorso pedonale e, al confine con la carreggiata, la pista ciclabile. I commercianti, dopo l’incontro di alcuni giorni fa con l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori, si attendono che il Comune elimini il percorso ciclabile e ripristini almeno 12 dei 39 parcheggi persi con la nuova viabilità. Tutto questo in attesa dell’incontro di giovedì, alle 18, nella sala della Concordia convocato dall’assessore Brunori.

Anna Marchetti