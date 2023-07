Cartello "Vendesi" alle Terme di Carignano Il comitato teme ma il gruppo Romani non c’entra

Nella zona delle Terme di Carignano il cartello "vendesi" comparso da pochi giorni sul vecchio edificio, un tempo destinato all’imbottigliamento delle acque termali, ha scatenato la preoccupazione del Comitato Riapriteci le Terme. Quell’area non fa parte della proprietà acquistata dal gruppo Romani, impegnato in un progetto di rilancio da 41 milioni di euro. Il capannone apparterrebbe a una società di leasing che pensa sia il momento giusto per cercare un acquirente. All’oscuro il Comune che ha appreso della vendita da Facebook. Intanto il Comitato e i cittadini attendono notizie sul progetto di rilancio delle Terme. Alla fine di giugno Udc e il comitato Riapriteci le Terme di Carignano avevano promosso un sit-in davanti all’ingresso del centro termale, entrambi preoccupati del silenzio calato sul progetto (centro termale, centro benessere, hotel a 5 stelle, ristorante e clinica sanitaria). Il gruppo Romani dichiara di voler procedere nell’investimento anche se la complessità dell’opera, dal punto di vista architettonico, urbanistico, di gestione del verde e dal punto di vista tecnico-economico, richiederà forse più tempo del previsto. Il progetto prevede il recupero dell’edificio storico (destinato a eventi culturali), un hotel a 5 stelle con 132 stanze, una Spa con piscine, un ristorante e una clinica privata polispecialistica, a vocazione ortopedica, da 100 posti letto.

an. mar.