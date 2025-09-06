Cartoceto avrà la nuova farmacia comunale. Oltre alle medicine, offrirà molti servizi diagnostici

Notizia molto importante per i residenti nel capoluogo di Cartoceto. Dopo oltre tre anni senza una farmacia (per il trasferimento, nell’agosto 2022, nella frazione di Lucrezia di quella che era presente in paese) il borgo avrà di nuovo questo servizio. La Regione ha formalizzato l’assegnazione a Cartoceto della terza sede farmaceutica di nuova istituzione. Il risultato segue l’approvazione della revisione del piano territoriale di zonizzazione che voleva garantire una distribuzione più equa del servizio farmaceutico sul territorio, tenendo conto dell’evoluzione demografica di alcune aree e della necessità di tutelare l’accessibilità al servizio per i residenti, in particolare quelli delle zone meno abitate, con molti anziani. La nuova sede, in titolarità comunale, che va ad aggiungersi alle due private già esistenti a Lucrezia, permetterà di migliorare l’accesso al servizio farmaceutico per i residenti del capoluogo e delle località Alberone, Ripalta e Molinaccio. Inoltre, il presidio, in linea con le nuove possibilità, sarà abilitato anche all’erogazione di altre prestazioni sanitarie, quali la riconciliazione della terapia farmacologica, il monitoraggio dell’aderenza alla terapia nei pazienti con diabete tipo 2 e in quelli con Bpco (pneumopatia cronica ostruttiva), il servizio di arricchimento e consultazione del fascicolo sanitario elettronico, telemedicina, holter pressorio e cardiaco, Ecg, auto spirometria e altro.

Sandro Franceschetti