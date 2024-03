Cartoceto, avviata costruzione di 40 nuovi loculi nel cimitero

Proseguono i lavori di manutenzione e di ampliamento al cimitero di Cartoceto ed entro questa settimana prenderà il via la costruzione di quaranta nuovi loculi. A spiegare i dettagli delle opere recentemente realizzate, di quelle in corso e di quelle che inizieranno a breve è una nota della giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Rossi: "Obiettivo primario è quello di riqualificare gli edifici esistenti e allargare le strutture, per assicurare una gestione ottimale dello spazio – evidenzia il comunicato -. Dopo il completamento, lo scorso ottobre, delle opere di riordino del verde e dei percorsi esterni, attualmente si è ultimata l’installazione della ringhiera che consente di accedere in maniera più agevole, e soprattutto in maggiore sicurezza, ai padiglioni sotterranei, importante soprattutto per i visitatori anziani o con difficoltà motorie". La nota aggiunge: "Sono terminati anche gli interventi di ripristino e tinteggiatura delle facciate interne dei padiglioni, resisi necessari a causa del distacco dell’intonaco causato dall’umidità dovuta alla pioggia. Tra le attività concluse si segnalano pure il restauro dell’intonaco e la pittura dei loculi nei padiglioni 36, 37, 38, 39 e 40. Va rimarcato, inoltre, che sarà installata una rete ombreggiante per proteggere dai raggi solari i padiglioni 26, 27, 28, 29, 30, 31 e le tombe di famiglia dal numero 100 al 103, garantendo così un ambiente migliore per i visitatori. In aggiunta – sottolineano i rappresentanti dell’amministrazione comunale -, si sta procedendo alla realizzazione di un paravento alla fine del padiglione 51 che guarda verso Lucrezia, allo scopo di impedire che vento e altri fenomeni atmosferici causino la caduta di fiori e oggetti posti davanti alle lapidi". Poi una precisazione che riguarda il necessario ampliamento del cimitero che, come detto, è l’unico esistente nel Comune, che conta circa 8mila abitanti: "Di prossimo avvio, già entro questa settimana, i lavori per la costruzione di quaranta nuovi loculi".

Sandro Franceschetti