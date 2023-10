Cartoceto celebra l’olio che non c’è: "Sarà comunque un grande festival"

Si terrà il 5 e il 12 novembre ‘Cartoceto Dop, il Festival’ - Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva’. Kermesse giunta alla 46ª edizione, che dal 2014 ha assunto anche un carattere festivaliero, proponendo accanto al mercato dei produttori degustazioni, cooking show, osterie, arte di strada, percorsi verdi, visite ai frantoi, mercatini e poi la grande musica, con importanti concerti, che quest’anno vedranno esibirsi Simona Molinari il 5 e Ghemon il 12. Insomma, saranno due grandi giornate, come è emerso durante la conferenza stampa sulla rassega svoltasi ieri in Confcommercio.

E ciò, nonostante questo 2023 per le olive e di conseguenza per l’olio, si stia rivelando un autentico ‘annus horribilis’. Aspetto confermatoci telefonicamente da Tommaso Maggioli, presidente del Consorzio di tutela della Dop Cartoceto (l’unica Dop olearia delle Marche), assente all’appuntamento con la stampa, a cui ha partecipato per il Consorzio Francesco Serafini. "Se quella del 2022 è stata l’annata del secolo in termini di produzione e di qualità, stavolta è l’esatto contrario – ha esordito Maggioli -. Parlare di resa non ha senso, visto che rispetto all’anno scorso abbiamo avuto un calo di produzione del 95% e tranne pochissime eccezioni anche la qualità è inferiore. L’aspetto positivo, però, è che le caratteristiche dell’olio 2022 erano talmente alte, con una percentuale di perossidi (i principali responsabili del suo deterioramento, ndr) quasi a zero, che il prodotto è ancora eccellente e potrà essere acquistato anche alla Mostra Mercato delle prossime due domeniche ed essere consumato da qui a un anno". Maggioli ha aggiunto: "Quindi, l’appuntamento di Cartoceto è e rimane la miglior occasione per acquistare olio di grande qualità, sia del 2022 che delle rare eccezioni del 2023".

Sulle cause della scarsa produzione di quest’anno Serafini ha spiegato: "Dopo la bella fioritura d’inizio maggio abbiamo avuto grandine, piogge e variazioni continue di temperatura che hanno determinato una caduta dei fiori e una bassissima trasformazione in frutti". La conferenza, oltre che di Serafini, accanto al direttore di Confcommercio Amerigo Varotti ha visto la partecipazione del vicepresidente Barbara Marcolini, del vicesindaco di Cartoceto Michele Mariotti, dell’assessore al turismo Debora Conti e del presidente della Pro Loco Paolo Gilebbi. E proprio Comune e Pro loco organizzano la rassegna, col patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, Regione, Provincia e Camera di Commercio, con la partnership di Confcommercio, Coldiretti, Alberghi Consorziati e Ais Marche, sostenuti dal principal sponsor Lancia e numerose altre realtà private. Tra le tante attrazioni, da rimarcare gli appuntamenti, in entrambe le domeniche, dalle 16,30 alle 19,30, con gli show cooking ‘La cucina dei sapori’, che vedranno protagonisti il 5 gli chef Michele Poletti, Valerio Ferri ed Errico Reacanati; e il 12 Enzo Di Pasquale, Matteo Baba e Davide Di Fabio.

Sandro Franceschetti