Cartoceto, cibo e musica al Teatro del Trionfo

Si terrà domenica negli ambienti del suggestivo Teatro del Trionfo di Cartoceto il secondo appuntamento della rassegna pranzo-concerto ‘Trionfo Gourmet’. Dopo il grande successo dell’apertura del 26 novembre, che ha registrato il tutto esaurito, l’iniziativa continuerà a conquistare il palato degli appassionati di alta cucina e dei degustatori di buona musica. Promossa dal Comune di Cartoceto con il supporto del Consorzio Olio DOP Cartoceto, Food Brand Marche, AIS Pesaro Urbino, Valli a Scoprire, Confcommercio-Itinerario della Bellezza e Marche Tourism, la rassegna si colloca all’interno delle strategie della Regione Marche finalizzate a valorizzare il patrimonio agroalimentare, promuovere l’enoturismo e l’oleoturismo e a mettere in luce le eccellenze culturali e artistiche della regione. Per questa data, lo chef Lucio Pompili del ‘Symposium’ cucinerà fianco a fianco con Eva-Maria Walch dell’’Osteria del Cardinale’ di Cartoceto per creare un’esperienza gastronomica unica. L’accompagnamento musicale sarà curato dall’ensemble della Colors Jazz Orchestra, in formazione quintetto, con il tema ‘Dal Barocco al Bebop: in viaggio da Pergolesi al Jazz’. Un suggestivo percorso musicale che reinterpreterà il genio del maestro jesino attraverso il linguaggio del jazz. Il prossimo appuntamento di ‘Trionfo Gourmet’, in programma per venerdì 8 dicembre, vedrà Lucio Pompili collaborare con Mirko Cervellera del ristorante ‘Levante’ di Fano. Il tema musicale sarà ispirato a ‘Rossini, il pop, il cinema: armonie di un percorso’. A interpretare questo viaggio, col Conservatorio Rossini di Pesaro, sarà il Seem Sax Quartet. Info 0721.89843

Sandro Franceschetti