Cartoceto Dop, in centro storico c’è la tappa conclusiva

Il centro storico di Cartoceto ospiterà domani (domenica) la seconda e conclusiva tappa di ‘Cartoceto Dop, il Festival’ - Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva’. Kermesse giunta alla 46edizione, che dal 2014 ha assunto anche un carattere festivaliero, proponendo accanto al mercato dei produttori, degustazioni, cooking show, osterie, arte di strada, percorsi verdi, visite ai frantoi, mercatini e poi la grande musica, con importanti concerti. Il via scatterà alle 9 del mattino con l’apertura degli stand in piazza Garibaldi. Alle 11 l’arrivo, sempre in piazza, de ‘I sentieri verdi’, con degustazione di prodotti tipici locali a cura della Pro Loco. A mezzogiorno l’apertura delle osterie e dei punti di ristoro e alla stessa ora ‘Olio al Motore’ (autoraduno motori con gusto). Piazza XX Settembre dalla 15 ospiterà ‘Il mercatino dei piccoli artisti’ che coinvolgerà le scuole de’’infanzia del territorio, mentre dalle 15 alle 16,30 l’associazione culturale ‘La via della seta’ lancerà il concorso per i ragazzi della scuola primaria dal titolo ‘Caccia ai particolari’. Sul fronte musicale va evidenziata la partenza dalle 16 della ‘Roaring Emily Jazz Band’ che proporrà in tutto il centro storico uno spettacolo itinerante di musica swing anni 30; alle 17 lo spazio ‘4Ever Young’ con giovani artisti del territorio; e alle 18,30 al Teatro del Trionfo l’esibizione di Ghemon dal titolo ‘Una cosetta così’.

s.fr.