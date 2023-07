"Cartoceto è senza farmacia da un anno"

"A distanza di un anno dal trasferimento della farmacia da Cartoceto alla popolosa frazione di Lucrezia, il capoluogo comunale è ancora privo della sua sede farmaceutica, nonostante il sindaco avesse allora assicurato in assemblea pubblica che sarebbe entrata in funzione in maniera celere. Per questo, chiediamo la convocazione di un consiglio comunale monotematico in cui si possa fare chiarezza sulla vicenda".

E’ la protesta, con tanto di esplicita istanza a svolgere una seduta ad hoc del civico consesso, dei consiglieri del gruppo di minoranza ‘Insieme per Cartoceto’ Gianluca Longhi, Giulio Roberti, Eliana Lommano e Andrea Letizi, che rincarano: "E’ del tutto inaccettabile che la gente del nostro paese, per altro composta da molti pensionati, continui ad essere priva di un servizio essenziale. Vogliamo sapere cosa sta intralciando la nascita della nuova farmacia; qual è il problema; perché dovevano passare pochi mesi e invece è trascorso già un anno". Era il luglio del 2022 quando la giunta annunciò in una pubblica assemblea l’autorizzazione al trasferimento della farmacia del capoluogo alla frazione di Lucrezia, dove vive la stragrande maggioranza della popolazione comunale, composta da circa 8mila unità. "Spostamento che si concretizzò il mese successivo – riprendono i membri di opposizione -, col risultato che a Lucrezia da allora ci sono due farmacie e a Cartoceto nessuna. E ciò, nonostante il fatto che nella stessa riunione di luglio il sindaco parlò della possibilità di una celere apertura di una nuova farmacia nel capoluogo, sulla quale l’amministrazione avrebbe avanzato il diritto di prelazione, facendola divenire comunale. Peccato che sono trascorsi quasi 12 mesi e ancora non si vede nulla e l’unica cosa su cui possono contare coloro che vivono a Cartoceto paese è la consegna domiciliare dei farmaci per chi non riesce a raggiungere autonomamente Lucrezia". Un disservizio che il capogruppo Longhi e i suoi colleghi di minoranza definiscono "Inammissibile. E che non può essere accettato da chiunque abbia un minimo a cuore le sorti del proprio territorio e del diritto alla salute dei cittadini. E’ evidente – concludono – che l’amministrazione non è capace né di garantire un servizio essenziale, né la trasparenza necessaria in simili vicende. Di qui, la nostra richiesta di un consiglio comunale monotematico dal quale ci attendiamo risposte".

Sandro Franceschetti