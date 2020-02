Lucrezia di Cartoceto (Pesaro e Urbino) 24 febbraio 2020 - Paura e diverse famiglie evacuate, ieri sera intorno alle 22, per una massiccia perdita di gas, nei locali di una scuola materna, a Lucrezia di Cartoceto, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Il forte odore avvertito dai vicini ha fatto scattare l’allarme: si temeva che la saturazione dei locali potesse provocare un’esplosione.

La zona, nel raggio di circa cento metri, è stata transennata dai vigili del fuoco. Sul posto un imponente schieramento di uomini e mezzi, per fronteggiare ogni evenienza. Le famiglie residenti nelle immediate vicinanze della scuola, una quindicina, sono state evacuate. Agenti del Commissariato di polizia, carabinieri, polizia locale, uomini della protezione civile hanno presidiato le vie di accesso alla zona “off limit” intorno all’asilo, che si trova alle spalle della scuola elementare, nei pressi di via Circonvallazione Kennedy.

I pompieri hanno raggiunto le stanze a piano terra, dove pare che la perdita derivasse da una tubazione rotta, che hanno isolato dopo una complessa operazione per mettere in sicurezza lo stabile. Si temeva infatti che una scintilla potesse innescare un incendio o un’esplosione. Perciò i vigili del fuoco si sono mossi con la massima precauzione, dopo aver fatto allontanare i residenti. Infine, dopo alcune ore di lavoro, i locali saturi di gas sono stati bonificati e il pericolo scongiurato. E’ in corso di accertamento la causa della rottura e se qualcuno sia entrato abusivamente nei locali. Sul posto anche il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi, che ha seguito tutte le operazioni, assieme all’assessore, Sonia Gambini, al coordinatore della Protezione civile, Maurizio Vincenzi, e agli addetti di Marche Multiservizi.