Cartoceto, un gioiello da riscoprire. Lucrezia, l’ospitalità fatta paese

Dall’11 al 17 novembre sarà il Comune di Cartoceto il protagonista di "50x50: Capitali al quadrato", progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della nostra Provincia, a turno, Capitale per una settimana lungo tutto il 2024. Nel programma tanta musica, teatro, arte, laboratori ed esperienze alla scoperta della natura e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Forte anche il coinvolgimento delle giovani generazioni con le scuole.

Mentre la tappa enogastronomica si terrà a Lucrezia. In questo caso, fidarsi dal toponimo conviene. Ci sono due versioni, ambedue della Pro Loco, che testimoniano di ottima e felice ospitalità. La prima leggenda sostiene che Lucrezia deve il suo nome al fatto che fu tappa forzata per Lucrezia Borgia e Giovanni Sforza, Signore di Pesaro, a seguito di un forte temporale. Di ritorno dalle nozze celebrate a Roma il 12 giugno 1493, furono costretti a ripararsi nel villaggio con tutta la loro corte. Ma quella che seduce davvero è la versione trasmessa di generazione in generazione. Sostiene che deriverebbe da quello di una locandiera celebre verso la fine del ’700 o agli inizi dell’800. Donna capace, ospitale, affascinante che dal richiamo "andiamo a bere qualcosa dalla Lucrezia" desse il nome del paese. A sostegno di quest’ipotesi, è negli atti che, nel 1792, in Consiglio si propose di fare un bando per la "privativa dell’alloggio e dar da mangiare o cucinare" spettante a Cartoceto sulla Via Flaminia. E’ qui che Food Brand Marche, alla scoperta del nostro capitale gastronomico, organizza una degustazione guidata a base di prodotti Dop curata dal sommelier e gastronomo Otello Renzi. Venerdì 15 novembre, alle 18, da “Dolce idea” (info 338-2982555). Locale che fa parte dei “100” che promuovono la cultura e l’enogastronomia del territorio. Oltre a offrire la selezione dei migliori prodotti della provincia, contribuiscono a promuovere le iniziative in programma diventando i punti informativi.