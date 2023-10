Cartoline da un mondo che non rivedremo

Cleri *

Fermignano come le nostre generazioni non l’hanno mai vista. A “fotografarla“ è stato Tancredi Liverani (nato nel 1837, morto nel 1889 o ’90), con i suoi disegni di metà Ottocento. Per saperne di più l’appuntamento è a Fermignano (all’ex Lanificio Carotti) questo sabato alle ore 17 nell’ambito della manifestazione “Sotto Traccia“, organizzata dalla Fondazione ex Lanificio Carotti, dedicata a Pierluigi Toccafondo.

Il Centro Studi Mazzini presenterà una pubblicazione in due volumi La giornata particolare di Tancredi Liverani a Fermignano resa possibile dalla conoscenza di disegni conservati presso la Biblioteca Centrale di Roma riguardanti Fermignano, i quali da diversi punti di vista restituiscono la visione del paese così come appariva nel settembre del 1852.

Dalle immagini ci si rende conto quanto il centro cittadino fosse circoscritto dall’inizio dell’attuale Corso Garibaldi alla sua fine con particolare riferimento agli emblemi della comunità: la torre e il ponte passando per le strutture produttive quali la cartiera e il mulino; l’autore è Tancredi Liverani di Faenza, variamente attivo tra Emilia-Romagna e Marche nella realizzazione di vedute ed impegnato nella progettazione di scenografie teatrali. Quando arriva a Fermignano ha solamente quindici anni, dimostrando la precocità nell’impegno che lo ha visto attivo per tutta la vita nella produzione di scenografie, ambientazioni teatrali, decorazioni e dipinti, unendo l’elemento scenografico e creativo con le vedute reali così da restituire gli scorci e le ambientazioni di una località che nel corso dei decenni successivi ha cambiato il volto.

La sua attività si è sviluppata in buona parte attraverso la collaborazione con il padre Romolo, noto scenografo e vedutista, e lo zio Antonio: i componenti della famiglia si mostrano impegnati in ambito teatrale attraverso la realizzazione di sipari e fondali in un’epoca nella quale tale attività era particolarmente diffusa a seguito della costruzione di teatri comunali che davano l’opportunità anche alle masse popolari di frequentarne le rappresentazioni. I Liverani hanno ampiamente frequentato tra altri il territorio del nord delle Marche: Romolo ha realizzato nel 1851 il teatro di Palazzo Perticari a Sant’Angelo in Lizzola insieme con il fratello Antonio: il materiale di natura effimera, non è arrivato fino a noi. Padre e figlio lavorarono per il Teatro della Fortuna di Fano con la realizzazione del secondo sipario o “comodino“ di cui resta lo schizzo ed una serie di scene per diverse rappresentazioni dal 1861 al 1863, di alcune si sono conservati i relativi modelli, come pure apparati e decorazioni nei teatri di Urbino, Urbania, Sant’Agata Feltria e Pesaro, dove nel 1864 predisponevano le scene per il Guglielmo Tell di Rossini.

Tancredi è stato fervente mazziniano e garibaldino partecipando in qualità di Capitano all’impresa di Mentana lasciando la famiglia con due figli a carico presso il padre dal quale gli derivava l’impegno politico, questi infatti era stato attivo nella breve avventura della Repubblica romana di Mazzini-Armellini e Saffi facendo parte della commissione per il Censimento delle opere d’arte appartenenti a chiese e ordini religiosi. Nel 1879 il nostro fu Maestro venerabile della Loggia massonica “Uguaglianza“ di Roma dove insieme con la famiglia si era trasferito per poi spostarsi a Londra dove morì.

Nel contesto indicato vanno quindi inseriti gli acquerelli riguardanti Fermignano eseguiti a matita, penna, inchiostro grigio acquerellato, contenuti in due differenti album probabilmente eseguiti in tempi diversi: i titoli e la data sono riportati in una nota manoscritta a mo’ di titolo. Si coglie la vocazione verista del giovane il quale non si mostra semplice cronista del vero, ma utilizza elementi di fantasia con riferimento ai modelli del padre servendosi probabilmente di un banco ottico e lo si deve immaginare con matita e album a realizzare non vedute fine a se stesse, ma campionario da utilizzare e sfruttare in altre occasioni. Elemento costante è la rielaborazione dei monumenti e delle vedute che in ogni caso rappresentano imprescindibili testimonianze di luoghi che il tempo ha cancellato, anche se unisce realtà e fantasia, incorniciandole in prospettive da palcoscenico dove vero e finzione dimostrano che in fondo l’artista fa spettacolo.

* Presidente

Centro Studi G. Mazzini