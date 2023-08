Cartoon Sea 2023 a Fano Si riflette con “Effetto Serra“

Uno spettacolo che affronta con la leggerezza del linguaggio del clown e del teatro di strada, ma non con superficialità, le cause e le conseguenze che porta quel fenomeno naturale tutt’altro che negativo attraverso cui un pianeta trattiene all’interno della sua atmosfera parte del calore dell’irradiazione solare.

Si intitola “Effetto Serra“ lo spettacolo che sabato 26 dalle 18,30 farà da contorno, nella Sala Ipogea di Palazzo Bracci Pagani, alla premiazione della 13ª edizione di Cartoon Sea, il Premio nazionale di umorismo e satira che promuove i temi dell’ecologia e della sicurezza sul lavoro, ideato e promosso dal 2009 dall’azienda fanese Sea Gruppo per celebrare i suoi 20 anni di attività. E come ogni anno le opere vincitrici e segnalate, insieme a una selezione delle più significative, resteranno esposte lì fino al 10 settembre: in totale 67 disegni per una riflessione collettiva sull’ambiente, attraverso lo strumento dissacratorio della satira che cancella quel velo di ipocrisia politicamente corretta con cui siamo abituati a fare i conti quotidianamente.

"Sono stati 125 gli autori che hanno partecipato a questa edizione – ha snocciolato i numeri Michele Ambrosini, curatore, assieme al patron Oscardo Severi – con 246 opere. Per 30 di loro era la prima volta a Fano. Ben 8 gli under 29 in concorso nella sezione dedicata al compianto Origone. Ma sono giunte anche 233 opere che sono rimaste fuori concorso, proveniendo da 103 autori stranieri. un successo questo che si sta facendo riflettere sulla possibilità di trasformare, dal prossimo anno, il concorso da nazionale ad internazionale".

Intanto ieri è stato il tempo di svelare i vincitori dei tre i premi per altrettante categorie in gara. Ad aggiudicarsi i 1000 euro messi in palio per il Grand Prix il 39enne illustratore e street artist ascolano Urka con l’opera Detox. Ex aequo da 500 euro nella categoria Prix per Planet B del 54enne Maurizio Boscarol e Arca Planet del 48enne orvietano Walter Leoni. Premio Speciale Origone 2023 al 20enne Marco Ceccolini per Involuzione Industriale a cui vanno 200 e euro.

Tiziana Petrelli