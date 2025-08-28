Casa a fuoco, il tetto è crollato

ACQUALAGNAUna donna incinta all’ultimo mese, bambini piccoli e famiglie costrette a lasciare la propria casa: è lo scenario drammatico seguito all’incendio che martedì ha devastato una palazzina in via dell’Artigianato ad Acqualagna. Le fiamme, divampate poco dopo le 10 dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto, hanno reso l’intero stabile inutilizzabile su decisione dei vigili del fuoco. Sul posto otto mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Cagli e Pesaro, con il supporto dell’autoscala e del nucleo Nbcr di Ancona. In azione anche i carabinieri. L’intervento, lungo e complesso per il calore e il rischio di cortocircuiti, si è concluso nella tarda mattinata di ieri, quando il tetto era ormai crollato del tutto. "La palazzina non è fruibile – dice il sindaco Pier Luigi Grassi –: il tetto è completamente distrutto e anche i piani sottostanti hanno riportato danni pesanti. Una ventina di persone che hanno perso l’alloggio, tra loro anche una donna incinta all’ultimo mese. La priorità è stata garantire subito un tetto sicuro a chi non poteva rientrare".

"La Protezione civile – continua il sindaco – ha allestito letti nel palazzetto dello sport per la prima emergenza. I volontari sono stati molto efficienti sia nel fornire assistenza nei primi momenti successivi all’incendio alle persone che stavano lì fuori, sia nei passi successivi. Alcune famiglie di origine cinese hanno trovato ospitalità presso conoscenti, mentre la famiglia con la futura mamma è stata collocata in un albergo, con pasti garantiti. Non è stato semplice, ma nessuno è rimasto senza assistenza". Ora lo sguardo è rivolto alle prossime settimane: "Stiamo cercando appartamenti in affitto – spiega Grassi –. Sono famiglie con un reddito e potranno sostenere un contratto, ma intanto il Comune si fa carico delle urgenze. La preoccupazione però non riguarda solo le abitazioni: nello stabile c’era anche un laboratorio, e questo significa che alcuni hanno perso pure la fonte di sostentamento". Sulle cause dell’incendio sono in corso rilievi per capire da cosa abbia avuto origine il rogo. Non si escludono guasti tecnici o un surriscaldamento dell’impianto.

Antonella Marchionni