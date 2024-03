Casa Bucci apre i battenti per mostre, eventi e voglia di arte

A Pesaro, gli spazi della fabbrica di ceramica di Franco Bucci, sono una sorta di cattedrale artigiana per la quale sono passati decine di artisti, intellettuali, artigiani e designer. Oggi, Viviana e Tommaso (rispettivamente figlia e nipote di Franco) intendono proseguire la tradizione del luogo in cui sono cresciuti: raccogliere il testimone di quella vocazione all’accoglienza, alla convivialità e alla condivisione che hanno fatto della famiglia Bucci un punto di riferimento culturale e sociale, ma anche ricerca e sapienza artigianale.

Dopo l’allestimento di "USO museo delle tecniche di cultura materiale" che consisteva nell’esposizione permanente di una serie di opere dell’ingegno di artisti, designer, artigiani, iniziato a settembre 2023, Casa Bucci riapre i battenti per una nuova serie di mostre e di eventi. Neanche un’alluvione, infatti, è riuscita a fermare il potere dell’arte che da sempre ha contraddistinto queste ceramiche. Da aprile a novembre, gli affascinanti spazi della fabbrica di ceramica di Franco Bucci, saranno di nuovo un luogo che genera azioni, con un fulcro legato alla produzione e alla conservazione, accanto ad eventi che si intersecano tra passato, presente e futuro.

Dal 22 al 28 aprile, infatti, sarà il momento della "Settimana della Cultura" di Fratterosa, paese con il quale Franco Bucci ebbe un bellissimo rapporto. In questa occasione, Casa Bucci ha in programma una serie di iniziative, tra musica, cultura, cibo e artigianato, che porteranno Pesaro a Fratte Rosa e viceversa. Da giovedì 25 a domenica 28 aprile sarà organizzato un viaggio musicale, gustoso e curioso a Pesaro e Fratte Rosa, Capitali della Cultura 2024. Inoltre, 11 e 12 maggio, musica e memoria saranno ancora protagoniste all’interno della rassegna musicale Playlist promossa da Amat e la collaborazione del Black Marmalade Records. In programma due concerti e la presentazione del libro di Enrico Merlin "1000 dischi per un secolo". Dal 10 al 16 maggio, l’installazione site-specific per Casa Bucci di Gianluca Panareo, a cura di Claudio Orsini, per ricordare la devastante dell’alluvione sulla Romagna e il nord delle Marche. Dal 26 maggio al 6 ottobre, Casa Bucci presenterà la mostra "De Bestiarum Naturis", con 998 disegni di animali fantastici di Andrea Carlo Pedrazzini, con la presentazione anche di piatti in ceramica. La prima mostra che verrà ospitata all’interno di Casa Bucci sarà quella dedicata a "Gesti Generativi", sabato 23 e domenica 24 marzo, con due giorni di workshop, talk e performance live dedicate alle esplorazioni del mondo della composizione sonora e visuale. Alessio Zaffini