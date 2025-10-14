Casa Bucci, cultura del sentimento. Farinetti al festival della poesia

Sarà dedicata al nostro collega Paolo Angeletti la prossima edizione del festival "PesaroPoesia", voluto da Viviana Bucci di Casa Bucci. E non poteva essere che questa la logica conseguenza della bella serata di domenica dove si è parlato di cultura, anche politica, e narrativa, promossa nell’ambito del festival a "Casa Bucci" anche da Tiziana Primori e a cui hanno partecipato Oscar Farinetti, imprenditore e scrittore, e Matteo Ricci, reduce dalla sconfitta elettorale regionale. L’occasione è stata la presentazione del libro di Farinetti "La regola del silenzio", già primo nelle classifiche: "Sentimento è una parola che accomuna – ha spiegato Farinetti – il mio percorso e quello di Matteo Ricci. Sentimento come antidoto al cinismo e come valore da cui ripartire, per scrivere un libro come il mio, o per fare politica, come nel caso di Matteo nel cui sguardo vedo la determinazione a nuove sfide". Un evento, ha detto Tiziana Primori, "in un luogo magico come casa Bucci dove ci si ritrova a parlare di passato e futuro e dove sia Oscar e Matteo hanno messo in luce aspetti più intimi della loro vita. Una serata corale tra poesia e umanità, come l’ultimo libro di Oscar dove attraverso il silenzio si ascolta la voce dell’intimità". Viviana Bucci ha spiegato come "PesaroPoesia 2025 vuole accendere sguardi, anche interiori, attraverso la lettura, gli autori e gli incontri, come nello spirito della nostra famiglia dove da sempre si modella umanità facendone oggetti che vanno al di là della materia e diventano anche spirito. Per questo dedicheremo la prossima edizione del festival a Paolo Angeletti, giornalista del Resto del Carlino che tanta voce ha dato alla cultura". Una impresa straordinaria, quella di Casa Bucci, che ha fatto del proprio laboratorio artistico, uno stile per comunicare l’essenza delle cose e delle parole. Il festival continua il 21 ottobre alla libreria Il Catalogo alle 18,30 con la presentazione del libro di Luigi Ballerini "Le anguille di Leonardo" (Marsilio) e giovedì 16 ottobre alle 21 con un omaggio a Erik Satie a cento anni dalla sua morte.

d.e.