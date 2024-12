Casa Cecchi sposa il green

Nuova vita per Casa Cecchi: porte sempre aperte e compleanni ecosostenibili. Casa Cecchi, la ‘casa colonica di tutti’ spalanca le porte alle bambine, ai bambini e ai ragazzi che vorranno utilizzare i suoi spazi per attività culturali, formative e ricreative. La novità principale è la possibilità di usare la sala grande al piano terra, con i servizi attigui e lo spazio verde, per festeggiare i compleanni (fino ai 14 anni). "Ogni giorno – spiega l’assessore ai Servizi educativi, Loredana Maghernino – sarà possibile organizzare la propria festa, dalle 15.30 alle 20.30 con la sola prescrizione di rispettare la ‘vocazione green’ della struttura che è un Centro di educazione ambientale. L’invito è ad utilizzare alimenti bio, succhi di frutta, cibi freschi ma, soprattutto, piatti e posate compostabili o biodegradabili. I bambini e i genitori sono tenuti alla raccolta differenziata del materiale di scarto che al termine dell’incontro sarà smaltito negli cassonetti collocati all’entrata". Info: 0721 887603.