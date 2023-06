Pesaro, casa comunale ‘inagibile’: "Vivo tra muffa e pioggia. Ho i secchi in ogni stanza"

Pesaro, 30 giugno 2023 – Paolo Tebaldi ha 82 anni e da 25 abita in via XI Febbraio 65, in un appartamento del Comune. Nella casa, ci piove, i muri sono pieni di muffa benché Tebaldi tenga sempre le finestre aperte, in caso di pioggia deve trovare dei secchi da mettere in ogni stanza. Paga 364 euro di affitto, prende 684 euro di pensione dopo aver fatto una vita di lavoro da falegname. Vive da solo, cinque anni fa ha perso la moglie. Ha tutte le cose ammassate al centro delle stanze perché ai lati non può avvicinare niente in quanto sarebbero investite dagli effetti della muffa.

"Quelli come me – dice – non hanno i soldi nemmeno per il riscaldamento. Sono due inverni che mi scaldo con una stufetta alimentata da un liquido inodore. Devo tenere tutto spento altrimenti non riuscirei a pagare le bollette del gas che non superano mai i 40 euro, estate e inverno. Ho chiesto più volte al Comune di sistemare dignitosamente questa casa, sono venuti, hanno detto sì, faremo tutto e poi non li ho più visti. Il muratore doveva venire mercoledì e non s’è fatto vedere. L’ho aspettato il giorno dopo, niente da fare. Allora ho richiamato il Carlino per aiutarmi perché non credo più alle parole di chi dovrebbe fare e non fa. Io sono una persona umile ma non è vero che dobbiamo sopportare tutto. Vivere in una casa in queste condizioni mi fa venire ancora di più la depressione. Ho chiesto al Comune se potevo avere un appartamentino anche più piccolo ma dignitoso. Mi hanno risposto che dovevo fare la domanda l’anno prossimo ma c’era da aspettare molto. Io ho 82 anni, se aspetto le loro promesse campo altri vent’anni. Perché – dice Tebaldi – si portano le persone a protestare pubblicamente per avere un aiuto in tempi normali? Non è facile dover far sapere a tutti attraverso il giornale come si vive in una casa, di cui ho sempre pagato l’affitto puntuale. Ma sono costretto perché non vedo la necessaria attenzione verso la gente da parte degli addetti degli uffici comunale. Capisco che non conto niente ma se c’è un problema da anni non è che il passar del tempo lo sistema. Lo aggrava soltanto. Quelli della mia generazione sono abituati ai sacrifici di tutti i tipi, ma adesso basta".