Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
CronacaCasa della Comunità, Mancini interroga sui lavori
26 ago 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
Casa della Comunità, Mancini interroga sui lavori

Mondolfo, in campo il segretario comunale Pd e consigliere di opposizione.

"Qual è lo stato dei lavori e quali sono le tempistiche per il passaggio concreto dell’ex ospedale Bartolini di Mondolfo da Casa della Salute a Casa della Comunità?" Il segretario comunale Pd e consigliere di opposizione, Samuele Mancini (foto), ha depositato in questi ultimissimi giorni una nuova interrogazione sul presidio sanitario mondolfese, manifestando dubbi e preoccupazioni che scaturiscono da un recente atto dell’Ast Pesaro-Urbino e, prima ancora, dalla "constatazione che ci sono lavori da terminare e che l’incremento dei servizi, al momento, non si è visto. Incremento – entra nel merito Mancini – che dovrebbe consistere nell’attivazione di un team multidisciplinare di medici di base, pediatri, specialisti, infermieri e altri professionisti afferenti anche al sistema sociale, in modo da diventare un punto di riferimento continuativo di prossimità per la popolazione, tale anche da garantire la presenza medica h 24". Il segretario dem aggiunge: "Invece, siamo ancora nel limbo. Nel senso che non conosciamo né la data in cui termineranno i nuovi lavori, né tanto meno, ed è la cosa che più interessa ai cittadini, quando potremo contare su tutte le prestazioni che caratterizzano una Casa della Comunità".

Mancini è fortemente preoccupato da un recente documento emesso dall’Ast 1: "E’ la determina n. 995 nella quale è scritto che la nuova Casa della Comunità di Mondolfo e altre andranno a riconvertire le strutture in precedenza individuate come Case della Salute. Della serie, ancora niente si è concretizzato. Per questo – termina – pretendiamo chiarezza dal sindaco e chiediamo un consiglio comunale ad hoc sul questo tema col direttore dell’Ast 1 o un suo delegato". Sandro Franceschetti

