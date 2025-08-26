Casa della Comunità, Mancini interroga sui lavori

"Qual è lo stato dei lavori e quali sono le tempistiche per il passaggio concreto dell’ex ospedale Bartolini di Mondolfo da Casa della Salute a Casa della Comunità?" Il segretario comunale Pd e consigliere di opposizione, Samuele Mancini (foto), ha depositato in questi ultimissimi giorni una nuova interrogazione sul presidio sanitario mondolfese, manifestando dubbi e preoccupazioni che scaturiscono da un recente atto dell’Ast Pesaro-Urbino e, prima ancora, dalla "constatazione che ci sono lavori da terminare e che l’incremento dei servizi, al momento, non si è visto. Incremento – entra nel merito Mancini – che dovrebbe consistere nell’attivazione di un team multidisciplinare di medici di base, pediatri, specialisti, infermieri e altri professionisti afferenti anche al sistema sociale, in modo da diventare un punto di riferimento continuativo di prossimità per la popolazione, tale anche da garantire la presenza medica h 24". Il segretario dem aggiunge: "Invece, siamo ancora nel limbo. Nel senso che non conosciamo né la data in cui termineranno i nuovi lavori, né tanto meno, ed è la cosa che più interessa ai cittadini, quando potremo contare su tutte le prestazioni che caratterizzano una Casa della Comunità".

Mancini è fortemente preoccupato da un recente documento emesso dall’Ast 1: "E’ la determina n. 995 nella quale è scritto che la nuova Casa della Comunità di Mondolfo e altre andranno a riconvertire le strutture in precedenza individuate come Case della Salute. Della serie, ancora niente si è concretizzato. Per questo – termina – pretendiamo chiarezza dal sindaco e chiediamo un consiglio comunale ad hoc sul questo tema col direttore dell’Ast 1 o un suo delegato". Sandro Franceschetti