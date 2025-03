"Casa della Comunità, servono atti concreti e non solo promesse"

Strascichi di polemiche dopo l’ultimo Consiglio comunale. È stata infatti respinta dalla maggioranza la richiesta, presentata dai gruppi del Pd, In Comune con Mascarin e Fano Cresce, di potenziare i servizi sanitari a Fano, in particolare con l’istituzione di una Casa di Comunità. La proposta aveva l’intento di correggere le disparità nei servizi sanitari, senza chiedere privilegi per il territorio, ma solo una giusta attenzione alle sue necessità. "Chiedere ciò che spetta a Fano non è propaganda, ma responsabilità verso i cittadini", ha affermato Dimitri Tinti, consigliere comunale del Pd, commentando il voto contrario della maggioranza.

Tinti ha sottolineato che la proposta, pur non essendo un atto vincolante, era un’azione chiara e collaborativa, pensata per dare una risposta concreta alle esigenze del territorio. Secondo Tinti, la giustificazione della maggioranza, che ha definito l’ordine del giorno "pleonastico" e "inutile", non tiene conto delle reali difficoltà di Fano. La maggioranza ha fatto riferimento all’impegno non formalizzato del Direttore dell’Ast Carelli per la Casa di Comunità a Fano, ma Tinti ha respinto questa giustificazione: "Non possiamo accontentarci di dichiarazioni che rischiano di rimanere sulla carta", ha detto. "La proposta avanzata non chiedeva favori, ma solo la correzione di un’ingiustizia". In Consiglio, il sindaco Luca Serfilippi ha ammesso che Fano è stata esclusa dal piano regionale sulle Case di Comunità, definendo la sua assenza come un "abbaglio" nella programmazione regionale finanziata con il Pnrr.

"Ma ciò che più mi preoccupa - ha aggiunto Tinti - è che il Sindaco abbia dichiarato che non c’è urgenza nell’affrontare la questione, perché mancano le risorse. Le sue parole smentiscono tutte le rassicurazioni ricevute, e ci fanno temere che l’impegno dell’Ast rimanga solo un annuncio vuoto".

Tinti ha anche criticato il silenzio della maggioranza sulle carenze di altri servizi sanitari territoriali, come quelli legati alla salute mentale, alla neuropsichiatria infantile e alle dipendenze patologiche. "Questi sono i servizi che toccano le fasce più vulnerabili della popolazione - ha dichiarato - eppure vediamo un atteggiamento di indifferenza da parte di chi dovrebbe rappresentare le necessità dei cittadini". Infine, Tinti ha respinto le accuse che il Pd sia responsabile della proposta dell’ospedale unico, un tema che è stato rilanciato dalla maggioranza come un’arma polemica. "Questa è una polemica stanca e fuorviante - ha sottolineato - che arriva dopo cinque anni di governo regionale del centrodestra. Il progetto dell’ospedale unico prevedeva un ospedale di secondo livello integrato con gli altri presidi, non in competizione con essi, per ridurre la mobilità passiva e migliorare il sistema sanitario provinciale".

Tiziana Petrelli