Casa della Salute da potenziare. La Regione tace

"Restiamo in attesa di una risposta concreta da parte dell’assessore regionale alla Sanità Saltamartini. È doveroso ascoltare le richieste dei territori e garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute, senza disparità". Il Presidente dell’unione dei comuni Pian del Bruscolo e sindaco del comune di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, esprime profonda indignazione per la totale assenza di risposte da parte dell’assessore regionale, in merito alla sua richiesta di potenziamento dei servizi della Casa della Salute di Montecchio di Vallefoglia.

"Nonostante le numerose richieste formali di incontro, anche telefonico, inoltrate all’assessore per discutere del tema, ad oggi non è pervenuto alcun riscontro – sostiene Ucchielli –. La Casa della Salute serve un bacino di oltre 50mila cittadini. Il mancato ascolto da parte dell’assessore rappresenta una grave mancanza di attenzione verso le esigenze di un territorio che, insieme a Pesaro e a tutto il comprensorio dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, supera i 140mila abitanti".

Numeri in base ai quali l’Unione si è mobilitata per richiedere l’attivazione di nuovi servizi: poliambulatori di medicina specialistica, 20 posti letto con assistenza infermieristica e medici di medicina generale, servizi di medicina del lavoro e dello sport, assistenza domiciliare, diagnostica, oltre alla presenza di medici a bordo delle ambulanze. Strutture analoghe a quelle già realizzate nel sud delle Marche che, secondo Ucchielli, contribuirebbero ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso e a ridurre in modo significativo i costi della mobilità passiva, oggi superiori ai 2 milioni di euro annui per il trasferimento di pazienti verso l’Emilia-Romagna.