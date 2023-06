Casa delle Donne di Pesaro, domani l'incontro su vulnerabilità, pandemia e convivenza

Vulnerabilità e pandemia: cure e convivenza. È il tema dell’incontro promosso dalla Casa delle Donne di Pesaro (in via Ferdinando Martini, 27) e previsto per domani alle 17.

Sarà presente la docente di filosofia dell’univrsità La Sapienza di Roma Caterina Botti, anche autrice del libro "Vulnerabilità - cura e convivenza dopo la pandemia".

Un modo per interrogarsi e ripensare alla convivenza ed a quali possano essere le azioni politiche da mettere in campo, da adesso ai prossimi mesi, se non anni.