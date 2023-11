Casa dello studente: "Potrà essere finanziata a breve"

Per la casa dello studente di palazzo Sant’Arcangelo sfuma, almeno per il momento, la possibilità di ottenere il finanziamento del Miur di 3milioni 750mila euro, su un investimento totale di 8 milioni 500mila euro. Non è escluso, però, un suo recupero in breve tempo. "Essersi classificati in fascia due al 61esimo posto – commenta il consigliere regionale della Lega, Luca Serfilippi – significa che probabilmente il progetto potrà essere finanziato a breve. Mi sembra un buon risultato per la Regione Marche e per Fano, per la quale intendo ringraziare Erdis per il grande lavoro svolto". La casa dello studente, destinata agli universitari, nascerà al Sant’Arcangelo, nella parte dell’immobile che un tempo ospitava la casa di riposo, a pochi passi dalla sede universitaria di palazzo San Michele ed è frutto dell’accordo sottoscritto Comun e l’Erdis (Ente regionale per il diritto alla studio nelle Marche) nel 2021.