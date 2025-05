Casa di comunità a Gabicce. Saltamartini insiste: "Si farà". Novità per la Potes estiva

La conferma della volontà di realizzare la Casa di comunità a Gabicce Mare arriva dai banchi del consiglio regionale. Nella seduta di ieri l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, in risposta a un’interrogazione dell’opposizione sugli sviluppi per la Casa di comunità di Fano, non solo ha ribadito l’intenzione di procedere in questa direzione, ma ha rilanciato la progettualità anche per Gabicce. Le Case di comunità, ha ricordato l’assessore, fanno parte della programmazione sanitaria ordinaria. Sono necessarie per rispondere alle esigenze della medicina territoriale e per contrastare l’affollamento di pronto soccorso e ospedali. La loro realizzazione, che può contare sui fondi Pnrr, è in applicazione al Dm 77 del governo Draghi e attualizza il modello delle norme statali sulla sanità. Pertanto, si procede.

Due giorni fa la sindaca di Gabicce Marila Girolomoni era intervenuta a valle dell’annuncio di Saltamartini esprimendo dubbi sulla concreta realizzazione della struttura, "non menzionata, secondo la sindaca, negli atti previsionali dell’Ast di Pesaro Urbino", stigmatizzando il rischio di un annuncio da anticipo di campagna elettorale. Critiche ieri rispedite al mittente dal consigliere di FdI Nicola Baiocchi, presidente della commissione Sanità in Regione. "Le polemiche sollevate dalla sindaca e dall’ex primo cittadino Domenico Pascuzzi sulla nuova Casa della comunità sono del tutto pretestuose e strumentali – sostiene –. In consiglio regionale l’assessore ha confermato in modo chiaro e ufficiale che l’Ast di Pesaro-Urbino ha previsto la nascita di una nuova Casa di comunità proprio a Gabicce, un territorio di confine strategico e che sarà al servizio di una vasta area. Ancora una volta – prosegue – il Pd tenta di utilizzare la sanità per fare propaganda, lanciando accuse infondate e allarmismi privi di riscontro".

La proposta di portare a Gabicce una Casa di Comunità è partita l’inverno scorso dalla coordinatrice dell’Udc gabiccese, Virginia Ruggero. E adesso il via libera al progetto compatta tutto il centrodestra. "Un ringraziamento particolare va anche ai rappresentanti locali – prosegue Baiocchi – che hanno dimostrato senso di responsabilità e spirito costruttivo". E nell’ottica di una sanità vicina ai territori, il consigliere di Fdl assicura anche interventi rapidi per il potenziamento dei servizi sanitari gabiccesi. "La Potes (postazione per l’emergenza sanitaria, ndr) estiva è già stata richiesta dall’Ast alla Regione ed è in fase di approvazione" dice. Una visione ottimistica che, sempre ieri in consiglio regionale, è stata invece contrastata dalla capogruppo del M5S, Marta Ruggeri. "L’assessore Saltamartini annuncia Case di comunità come se piovessero – sostiene –. Fare campagna elettorale ingannando gli elettori non è una formula corretta. Bisogna passare ai fatti con atti ufficiali".