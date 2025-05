Casa di Comunità. Affondo della sindaca: "Nessuna previsione negli atti dell’Ast"

L’annuncio dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini di apertura di una Casa di comunità a Gabicce Mare mette in fibrillazione la sindaca Marila Girolomoni e il Pd locale. Il problema non risiede nel merito, dato che di necessità di potenziamento dei servizi sanitari il Comune parla da tempo, ma piuttosto nell’effetto sorpresa dell’annuncio. Un fulmine a ciel sereno, che secondo la sindaca, cade a vuoto per la mancata conferma del progetto nei documenti dell’azienda sanitaria. "Nel nuovo atto dell’Ast di Pesaro Urbino non abbiamo trovato alcuna previsione in tal senso – sostiene la Girolomoni - né il direttore Carelli ne ha fatto menzione durante la recente conferenza dei sindaci, dove ha illustrato le linee guida della riorganizzazione sanitaria". Come dire: alto è il timore che si tratti di campagna elettorale in anticipo in vista delle prossime elezioni regionali, nell’ambito della quali le politiche per la sanità sono un tema caldissimo: posizione sostenuta anche dal Pd locale.

"Ci chiediamo se è davvero prevista l’attivazione di una Casa della salute o di Comunità – prosegue la sindaca – e se sì ci domandiamo perché nessuna risposta ufficiale è mai giunta alle numerose richieste scritte inoltrate via Pec". Fra i temi sollevati, Girolomoni evidenzia le richieste di potenziamento dei servizi, l’implementazione delle attività sanitarie, l’aumento delle ore di apertura della segreteria del distretto, l’attivazione della guardia medica estiva e del servizio di primo intervento Potes. "Anche perché – dice – nel frattempo continuiamo ad affrontare gravi criticità sul nostro territorio, per questo ci aspettiamo un confronto".

Sul fronte opposto, emerge invece grande soddisfazione per la decisione dell’assessore Saltamartini. "E’ una scelta molto opportuna – sostiene il portavoce regionale dell’Udc Vittoriano Solazzi – che parte da una richiesta esplicita fatta alla Regione dalla nostra coordinatrice locale Virginia Ruggero e che ben risponde alle esigenze di un territorio turistico come Gabicce. Mi meraviglia molto la posizione della sindaca e del Pd. Siamo noi a doverci stupire – prosegue – visto che per tanti anni non hanno mai chiesto una struttura del genere. Del resto nel loro programma di mandato hanno proposto un accordo con l’Emilia-Romagna per consentire ai cittadini di usufruire delle strutture sanitarie di Cattolica. Scelta che danneggerebbe soltanto il bilancio della regione Marche per i costi della mobilità passiva. D’altra parte il Pd negli ultimi anni si è fatto sottrarre dalla Romagna anche 9 Comuni".

Beatrice Grasselli