Casa di Comunità di Mondolfo. Al via i lavori per 400mila euro

di Sandro Franceschetti

Partiranno entro pochi mesi i lavori di miglioramento sismico, per un totale di 400mila euro, all’ex ospedale ‘Bartolini’ di Mondolfo, destinato ad un scatto qualitativo da Casa della Salute a Casa della Comunità. Nei giorni scorsi, su istanza del sindaco Nicola Barbieri, si è tenuto un sopralluogo da parte dello stesso primo cittadino insieme al direttore dell’Ast Nadia Storti e al direttore del Distretto Sanitario Giovanni Guidi. Una ricognizione sul campo che è stata l’occasione per Barbieri di porre l’accento su alcune necessità, a partire dalla guardia medica. "Alla luce degli investimenti che la Regione ha previsto in questa struttura (i 400mila euro, derivanti da fondi Pnrr sulla sanità, ndr) è impensabile non garantire con continuità questo servizio – ha evidenziato il sindaco -. E’ necessario trovare le adeguate soluzioni per assicurare la guardia medica e fornire la sua massima copertura possibile".

Tra le richieste avanzate dal primo cittadino alla dottoressa Storti e al dottor Guidi ci sono state anche l’attivazione dei servizi attualmente forniti al ‘Bartolini’, a iniziare da quello di vaccinazione antiinfluenzale e anti Covid, e la "Realizzazione di un percorso interno che colleghi i nuovi ambulatori dei medici di medicina generale con gli altri ambienti dell’ex ospedale, di fondamentale importanza per anziani e persone con disabilità fisica". Un aspetto, quest’ultimo, sul quale i direttori di Ast e Distretto hanno già dato il loro assenso, impegnandosi alla realizzazione in pochi mesi.

Attualmente nell’ex ospedale di Mondolfo, oltre alla Rsa, sono presenti gli uffici del Distretto, il Pua (Punto unico di accesso), alcuni poliambulatori specialistici, la sede della guardia medica (che però funziona a singhiozzo e per questo mese di novembre coprirà solo 3 turni su 39) e i nuovi ambulatori dei quattro medici di medicina generale Sonia Giacomelli, Luca Sanchioni, Nicoletta Maci e Maria Chiara Starace. Col passaggio da Casa della Salute ad una delle 29 Case della Comunità previste dalla Regione in tutte le Marche, il presidio dovrebbe diventare il principale punto di riferimento socio sanitario della bassa Valcesano, attraverso la presenza di un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri, specialisti, infermieri di comunità e altri professionisti afferenti anche al sistema sociale. L’auspicio è che si trovino le risorse e gli operatori necessari.