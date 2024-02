Casa di Raffaello di Urbino trionfa al Fanta Sanremusei, rappresentando la cultura marchigiana

Per il secondo anno consecutivo la Casa di Raffaello di Urbino vince il Fanta Sanremusei. Guidando il podio e rappresentando i musei della regione Marche. Ad ideare la gara, che quest’anno ha visto 33 partecipanti, Empoli Musei. Tutti piccoli ma importanti luoghi della cultura in Italia. Come funziona? Si abbina un’opera ad una canzone già nota, quindi di una edizione precedente, e in base alla classifica, alla data e a chi l’ha cantata si accumulano i punti, anche grazie ai bonus. La Casa di Raffaello ha scelto “Furore“ di Paola e Chiara abbinata alla Trasfogurazione, “Santa Marinella“ di Fulminacci a l’autoritratto di Raffaello del calco realizzato dagli studiosi di Tor Vergata; “Cuore Amaro“ di Gaia Gozzi a la Pietà di Timoteo Viti, “Ti piaci così“ di Malika Ayane all’autoritratto del divin pittore e “Chimica“ di Donatella Rettore e “Ditonellapiaga“ alla macina dei colori di Giovanni Santi.

"Questa gara è molto bella perché permette di fare rete con gli altri musei e di far uscire il lato pop dell’arte. Poi è divertente", il commento del presidente dell’Accademia Raffaello Luigi Bravi. Il podio 2024? Casa di Raffaello 20.191 punti, Museo dei Brettii e degli Enotri a Cosenza 20.071 e il Museo diocesano e Cripta di San Rufino di Assisi con 18.850 punti. Perché Sanremo si ama… come l’arte.

Francesco Pierucci