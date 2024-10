Casa Erap da incubo: "Tetto colaborodo, un inferno qui dentro"

"Stasera vado a comprarmi un materasso che così riesco a dormire". Ha 64 anni Dragica Brenge, slovena, 4 figli, e vive in una casa popolare dell’Erap a Babbucce (Tavullia). Lavora come donna di servizio per due famiglie pesaresi "ma spero di trovare un lavoro anche notturno come badante per tirare su un po’ di soldi". Il problema di questa donna è che vive all’interno di una abitazione dove piove dentro: il tetto è un colabrodo "ed oltre ai materassi ora pieni di muffa, mi ha rovinato anche i mobili. Mio figlio ha anche una bambina ma non voglio che la porti in casa perché ho paura che da un momento all’altro possa cadere il tetto".

Ma ha avvisato l’Erap?

"Certamente. Sono due anni che chiamo ma nessuno risponde. Il tetto si è mosso con l’ultimo terremoto, si sono spostati anche i coppi e si è rotto il vetro di un lucernaio. Quando piove la casa è invivibile. Mi hanno offerto di comprarla per 50mila euro, ma ce ne vogliono poi altri 50mila per rimetterla a posto ed io questi soldi non li ho".

Paga regolarmente lei?

"Ho avuto degli arretrati anche perché dopo la separazione da mio marito lui davanti al giudice aveva detto che ci avrebbe pensato lui a pagare l’affitto. Non ha mai pagato".

E che fine ha fatto suo marito?

"E’ morto ringraziando Dio perché me ne ha fatte vedere di tutti i colori: maltrattamenti per cui i giudici lo hanno cacciato di casa".

Tornando alla abitazione: mai venuto nessuno a fare un sopralluogo?

"Sono venuti una volta i vigili del fuoco dopo il terremoto e mi hanno detto che dovevo andare via. E’ arrivato un ragazzo che ha messo del silicone per bloccare l’acqua che scendeva dal tetto. Da quella volta più nulla. Adesso sono preoccupata perché inizia la stagione delle piogge ed in queste condizioni non è possibile vivere. L’acqua che viene giù dal tetto poi invade tutte le stanze. Ho messo delle bacinelle con un telo, ma serve a poco".

Chi vive con lei?

"Con me vive un figlio gli altri hanno trovato lavoro e mi danno anche una mano per quello che possono. Ma qui c’è da aver paura...".

In che senso?

"In casa c’è un solo bagno che è al piano di sopra e mio figlio di notte durante un forte temporale è scivolato ed è rotolato giù dalle scale. Per fortuna il braccio non era rotto".

Lei nell’unica casa popolare? E i suoi vicini?

"Anche loro si lamentano per la situazione anche se molti hanno riscattato la casa dall’Erap. Il mio confinante non può accendere il camino perché tutto il fumo mi entra a casa mia". A chiamare il ‘Carlino’ è stata una delle famiglie dove Carolina lavora. "La situazione è da non credere. Non pensavo una cosa di questo genere...", dicono al telefono.

