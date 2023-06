Casa Gori, l’Inter si guarda in tribuna

Per la serie, se non son matti non li vogliamo. E’ il caso di un supertifoso dell’Inter, Bobo Gori, che nella sua abitazione sulla nuova circonvallazione ha organizzato una serata per i tifosi pesaresi di Simone Inzaghi. Lo scenario era questo: eretta una tribuna da 70 posti con in prima fila una serie di poltroncine stile parterre. Quindi ombrelloni e seggiole sul prato per rifocillarsi prima della finale di Champions in programma a Istanbul. Per non farsi mancare nulla, oltre a un maxi televisore per seguire il match, anche un collegamento con lo stadio di Istanbul con Cicciarello. Tifo divertimento e tanto di più per questa serata che ha convogliato a casa Gori un’ottantina di persone.