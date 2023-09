"Casa Lucia" manda il razzismo fuorigioco . Fischio d’inizio per il torneo multietnico

Un torneo di calcetto per integrare e superare tutte le differenze. Si intitola "Fratelli di Sport" l’iniziativa calcistica organizzata da Casa Lucia, la comunità per minori stranieri non accompagnati diretta dall’onorevole Lara Ricciatti, all’interno della Settimana africana regionale. Un quadrangolare che si inserisce in un progetto più ampio di integrazione e inclusione: quattro squadre che gridano al mondo che il calcetto può unire le genti, può far condividere emozioni ed esperienze e far crescere insieme. "E’ questo l’obiettivo dell’evento sportivo che si terrà domani a partire dalle 14 al campo dell’oratorio La Stazione della parrocchia di Cuccurano - spiega Ricciatti -. A scendere in campo oltre alla squadra di Casa Lucia, una in rappresentanza del Senegal, una del Gambia e una dell’Associazione sport, benessere e salute mentale". Il torneo si inserisce nel programma del giorno della chiusura della 26° "Settimana africana regionale". "Con piacere abbiamo organizzato il torneo all’interno della Settimana visto che la maggior parte dei nostri giovani arrivano proprio dall’Africa" prosegue la Ricciatti. "In partnership con L’Africa Chiama e Millevoci abbiamo dato vita a tante attività per rendere sempre più autonomi i ragazzi e prepararli a quando raggiungeranno la maggiore età e dovranno per forza lasciare la comunità" conclude Ricciatti. "Siamo molto felici di collaborare con Casa Lucia - afferma Anita Manti, presidente dell’Africa Chiama - e siamo ancora più felici di farlo con un evento all’interno di una manifestazione che ci sta molto a cuore".

ti.pe.