Casa Pavarotti pronta all’assalto. La figlia del tenore a fare gli onori

Dopo la piccola anteprima di ieri pomeriggio riservata ad un ristretto numero di persone, Villa Giulia, per tutti Villa Pavarotti, la dimora immersa fra il verde del San Bartolo e l’azzurro del mare che per tanti anni costituì il "buen retiro" pesarese del maestro, questa mattina apre ufficialmente le porte per le due giornate autunnali del Fai di Pesaro.

Ad accogliere gli ospiti, fra cui anche il prefetto Saveria Emanuela Greco, c’erano ieri la figlia di Pavarotti, Giuliana, la presidente del Fai pesarese Fiammetta Malfatti e Stefano Gottin, presidente della Wunderkammer Orchestra. In quella casa, nata come dimora contadina, il grande tenore ha trascorso per oltre trent’anni lunghi periodi di vita sia in vacanza familiare e sia per preparare e studiare opere teatrali e incisioni discografiche che attraverso gli anni Settanta e Ottanta del 1900 fecero di lui un personaggio di livello mondiale e uno dei più grandi tenori del secolo scorso.

Oggi e domani, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18, la dimora è aperta alle visite degli iscritti al Fai – con possibilità di iscriversi anche al momento dell’ingresso – e con il contributo suggerito di 3 euro per lo stesso Fai. A condurre i visitatori in alcuni ambienti della villa saranno la stessa Giuliana Pavarotti e Stefano Gottin, amico e conoscitore dell’artista, mentre gli studenti dell’istituto agrario "Cecchi" li guideranno nella visita al giardino.

Nelle due giornate di oggi e domani, con orario continuato dalle ore 10 alle ore 18, sarà aperta e visitabile sempre per le giornate del Fai anche Villa Severi, in via Kennedy 110, - anche qui con contributo suggerito di 3 euro – con l’accompagnamento curato dagli allievi del liceo artistico "Mengaroni", dell’istituto tecnico "Bramante Genga" e de La Nuova Scuola, mentre il percorso nel parso sarà a cura degli allievi dell’istituto agrario "Cecchi" di Pesaro. Situata sulle pendici del colle Ardizio, Villa Severi è oggi sede della Fondazione Meuccia Severi sorta per custodire una importante collezione d’arte destinata alla fruizione pubblica e collettiva, nonché di oggetti d’arredo di alto design, conservata sia all’interno dell’edificio che nel grande parco che la circonda. Domani alle 17,30 la chiusura delle Giornate del Fai sarà salutata da un momento musicale a cura degli allievi del conservatorio "Rossini".