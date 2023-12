Casa di riposo ‘lager’, pesarese maltrattava anziani

Pesaro, 3 dicembre 2023 – Si chiama Debora Campanozzi, 53 anni, originaria di San Severo ma residente a Pesaro per molto tempo. Ora è sotto indagine a Lucca per reati di maltrattamenti aggravati, circonvenzione di incapace e persino violenza sessuale. La donna dirigeva una casa di riposo per anziani che aveva allestito a Bagni di Lucca nel maggio 2021 chiamandola “Oasi della Pace” insieme a Vincenzo “Mattia” D’Isanto, originario di Castelfiorentino.

Un’immagine di repertorio di una casa di riposo controllata dai carabinieri

Nelle intenzioni, era descritta come una dimora ideale per anziani che potevano portarsi anche alcuni mobili della loro casa in modo da stare meglio. Ma dopo qualche mese, alcune segnalazioni ai carabinieri descrivevano la struttura assistenziale come una specie di lager. Partirono le indagini dirette dal sostituto procuratore Elena Leone che non ha perso tempo nell’ottenere il via libera per intercettare i telefoni e ascoltare le conversazioni nella casa tramite "cimici". Da questa attività investigativa, sarebbe venuta fuori una realtà drammatica per gli ospiti dell’Oasi della pace. Le telecamere avrebbero ripreso soprusi, minacce, insulti verbali, percosse e vere aggressioni fisiche, oltre a palpeggiamenti o approcci verbali e allusioni molto spinte. Dalle indagini, poi, era emersa anche l’ipotesi che la coppia cercasse di approfittare e abusare della posizione di supremazia nei confronti degli anziani, inducendoli a compiere o accettare disposizioni patrimoniali a favore dei due gestori per il lascito di denaro e di beni. Nel novembre del 2022 fu disposto l’arresto della coppia di gestori.

Erano otto gli anziani residenti all’Oasi della pace al tempo dei fatti, e furono tutti subito trasferiti ad altre strutture. Sempre nel novembre 2022 la coppia fu sentita dal pm Leone, ma si avvalse della facoltà di non rispondere, rimanendo in carcere fino al maggio scorso. Di due giorni fa, però, le indagini si sono concluse e il pm si appresta a chiedere il rinvio a giudizio della coppia. L’avvocato difensore Natascia Carignani dice: "Non è successo niente di ciò che vengono accusati. Sono innocenti".