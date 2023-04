Casa Rossini, la facciata ora risplende

Pesaro è pronta ad ammirare la facciata restaurata di Casa Rossini dopo l’intervento di restauro conservativo concluso in due mesi e realizzato dall’Amministrazione comunale col supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. L’appuntamento giusto, per godere di questa bellezza ritrovata, è quello odierno quando, alle ore 19, via Rossini accoglierà il Concerto dal balcone. Un momento di ascolto di musica rossiniana di cui saranno protagonisti il baritono Matteo Mancini accompagnato al pianoforte da Alessandro Uva, che interpreteranno “Largo al factotum“ da Il barbiere di Siviglia e “Nel teatro del gran mondo“ da Il signor Bruschino. Saranno presenti il sindaco Matteo Ricci, il vicesindaco Daniele Vimini, l’assessore al Fare Riccardo Pozzi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Marco Martelli e la ditta Gamma Restauri.

l. d.