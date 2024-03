"Casa Vuelle, per ora i 2 milioni non ci sono". "Un’incompiuta"

"Il Comune – ha detto ieri in Consiglio comunale l’assessore Riccardo Pozzi, rispondendo alla interrogazione di Daniele Malandrino (Fratelli D’Italia) – si impegna a recuperare ulteriori risorse, per 2 milioni di euro, da destinare al completamento dell’impianto che oggi ospita la piscina di via Togliatti, ma oggettivamente è utopistico pensare che l’amministrazione individui le ulteriori risorse (i 2 milioni di euro necessari per completare il piano superiore e la zona ristorante, gli ambulatori, previsti nel complesso di via Togliatti, ndr), in tempi stretti, prima della fine della legislatura, utili a completare la piscina".

Abbastanza per Malandrino che non aspettava altro: "Avremo quindi, in via Togliatti, una incompiuta". Pozzi ha difeso tenacemente l’operato dell’amministrazione: l’incompiuta ci sarebbe stata se il Comune non si fosse attivato. "Smentisco la definizione di incompiuta – ha detto Pozzi –. Basta descrivere come sono andati i fatti". A partire da quando il Comune ha rilevato l’impianto natatorio da una situazione fallimentare. Ripianando il buco in capo all’ex proprietario "l’amministrazione ha acquistato l’impianto sportivo con 7milioni di euro finanziati da un mutuo del credito sportivo. Ha partecipato ai primi bandi del Pnrr sport (ottenendo il finanziamento per tutti e 3 i progetti presentati) presentando l’elaborato per ‘Casa Vuelle’. Una visione apprezzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro che con il bando da 4 milioni di euro ha fatto di Pesaro un punto federale".