Casanova e la disillusione per la realtà

Ultima replica, quella di oggi pomeriggio al teatro Rossini di Pesaro, per vedere il Casanova (tra l’altro, ultimo appuntamento della stagione di prosa). A portarlo in scena è il regista Fabio Condemi (premio Ubu 2021 per la miglior regìa), autore considerato tra i più interessanti esponenti della nuova generazione del teatro italiano.

Lo spettacolo prende forma nel trecentesimo anniversario della nascita di Giacomo Casanova (Venezia, 2 aprile 1725 - Duchov, 4 giugno 1798) e offre uno spaccato importante sul pensatore e filosofo, noto anche per essere stato uno dei massoni più famosi della storia (sedusse non solo tante donne, ma anche quegli intellettuali che nei secoli successivi lo hanno celebrato, come Federico Fellini che nel 1976 lo fece interpretare da Donald Sutherland).

Il lavoro di Condemi è stato scritto da Fabrizio Sinisi, con protagonista Sandro Lombardi, artista carismatico e poliedrico tra i più importanti del panorama teatrale italiano.

Casanova è "una storia di fantasmi". I ricordi si perdono, tornano, si confondono nella mente di un uomo che ha visto cambiare radicalmente il mondo e che ora guarda la storia con disillusione, distacco e amore disperato. In questa sua prima collaborazione con il pluripremiato drammaturgo Fabrizio Sinisi (Premio Testori per la Letteratura, Premio ANCT 2022), Fabio Condemi prosegue il lavoro iniziato con La filosofia nel boudoir del marchese de Sade, opera che gli è valsa il Premio Ubu 2021 per la miglior regia. Casanova è una riflessione sulla memoria e sul tempo di un’intera epoca. Completano il cast gli attori Marco Cavalcoli, Simona De Leo, Alberto Marcello, Betti Pedrazzi e per la prima volta in scena Alessandro Ravagli.

Inizio spettacolo, ore 17.