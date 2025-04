Casanova, i ricordi si dissolvono per diventare mito

Quello in programma da domani a domenica sarà l’ultimo appuntamento della stagione di prosa. In scena Casanova, nuovo lavoro del regista (premio Ubu 2021 per la miglior regia), Fabio Condemi. Tra i più interessanti esponenti della nuova generazione del teatro italiano, porterà sul palco del Teatro Rossini un lavoro tratto dalle memorie autobiografiche del pensatore e filosofo veneziano Giacomo Casanova. Un progetto scritto da Fabrizio Sinisi, con protagonista Sandro Lombardi, artista carismatico e poliedrico tra i più importanti del panorama teatrale italiano.

Casanova è una storia di fantasmi. I ricordi si perdono, tornano, si confondono nella mente di un uomo che ha visto cambiare radicalmente il mondo e che ora guarda la storia con disillusione, distacco e amore disperato. In questa sua prima collaborazione con il pluripremiato drammaturgo Fabrizio Sinisi (Premio Testori per la Letteratura, Premio ANCT 2022), Fabio Condemi prosegue il lavoro iniziato con La filosofia nel boudoir del Marchese de Sade, opera che gli è valsa il Premio Ubu 2021 per la miglior regìa. Casanova è una riflessione sulla memoria e sul tempo di un’intera epoca. Filosofo, prestigiatore e truffatore, Giacomo Casanova ha attraversato il Secolo dei Lumi per spegnersi alla fine del Settecento, mentre il mondo si trasforma e inizia la modernità.

Sabato 5 alle ore 17 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini per Oltre la scena la compagnia incontrerà il pubblico.