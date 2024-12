Casciotta di Urbino Dop protagonista nello spettacolare anfiteatro del monte Nerone

Domani mattina la Casciotta di Urbino Dop sarà la protagonista. Quella di sabato sarà una giornata dedicata interamente al formaggio tipico e amato da Michelangelo al Rifugio Chalet Principe Corsini di Piobbico con la prima edizione del Casciotta Day. L’appuntamento è organizzato dal Distretto Bio Terre Marchigiane nell’ambito del progetto Te.Ma. Bio Fest, Rifugio Chalet Principe Corsini e patrocinio del comune di Piobbico, del Comune di Apecchio e Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024. Alle ore 10.00 programmato un Tour di Monte Nerone in ebike, in collaborazione con Associazione Montefeltro Adventure Bike And Walk. Alle ore 11.00 si terrà un "Talk sulla Casciotta d’Urbino: qualità della vita e benessere". Sarà dunque presentato il volume "La Terra a tavola - 105 ricette per gustare la Casciotta d’Urbino, il formaggio di Michelangelo. Aras edizioni, Fano con gli autori. Sono previsti i saluti delle istituzioni e gli interventi. Al termine si terrà un cooking show sull’abbinamento perfetto formaggi la Casciotta d’Urbino Dop a cui seguirà un pranzo con tipicità e vini.