Case Bruciate, operazione pulizia. Tolti i rovi lungo la strada, ma resta un rudere inutilizzato

La segnalazione fatta pochi giorni fa sul ’Carlino’ dalla consigliera regionale Micaela Vitri assieme a Germano Battistini, titolare del New Barcollo, il bar di Case Bruciate, hanno avuto il loro effetto. Nel senso che l’Ast, l’Azienda sanitaria proprietaria del terreno, ha dato inizio ieri alle operazioni di pulitura e potatura di rovi e ramaglie, che creavano una situazione di degrado proprio davanti al locale e a un immobile, anche quello molto decadente, di proprietà sempre dell’Ast.

"Dopo mesi di attesa – dice Micaela Vitri – finalmente a Case Bruciate è partito l’intervento di manutenzione del verde nella proprietà della Regione Marche. A fianco all’immobile in stato di abbandono dell’Azienda sanitaria, rovi e ramaglie divenuti persino rifugio di topi, erano arrivati a invadere il guardrail. Ringrazio l’Azienda sanitaria per avere ascoltato il mio appello e quello dei residenti tra i quali in primis il titolare del ’New Barcollo’, Germano Battistini. A inizio dicembre avevo segnalato la necessità di intervento alla Regione per le vie brevi, ma non avendo ricevuto risposte ho insistito qualche giorno fa. L’appello è stato rilanciato dai media, così finalmente la Regione ha sollecitato il privato, affittuario del terreno, all’intervento di manutenzione ordinaria".

"Rimane però – segnala ancora Vitri – ora in sospeso il problema della straordinaria. In quel terreno infatti c’è un immobile della Regione lasciato in totale stato di abbandono. Penso che invece potesse essere inserito dalla Regione tra quelli da ristrutturare con fondi Pnrr. Magari poteva essere riqualificato per ospitare la nuova Cot (Centrale operativa territoriale), ovvero uffici con computer, finanziati dal Pnrr, per il personale dell’Azienda sanitaria. La giunta Acquaroli ha preferito invece lasciare un rudere a Case Bruciate e prevedere la Cot dove era già pronto il progetto per il Centro Autismo in Via Vatielli. Un flop gravissimo visto che la Regione si è poi resa tardivamente conto di aver vincolato l’intervento ai Fondi Pnr lasciando fuori il Centro Autismo. A causa dell’inadeguatezza di questa amministrazione regionale – conclude Vitri – dovuta anche alla mancanza di ascolto delle proposte del consiglio comunale di Pesaro e della nostra parte in Regione, sono stati persi tre anni preziosi. Per le famiglie di persone autistiche che vedevano già il progetto del Centro in fase di partenza, si sono persi 3 anni preziosi. E a Case Bruciate intanto rimane un immobile dimenticato dalla Regione".