La chiusura della Strada Case Bruciate, il 30 gennaio scorso

Case Bruciate, via principale chiusa 20 giorni

Pesaro, 13 febbraio 2023 – Entro la fine della settimana, forse prima, riaprirà Strada delle Case Bruciate, la via principale della frazione chiusa dallo scorso lunedì 30 gennaio a seguito di lavori per condutture che Marche Multiservizi sta effettuando in vista del raddoppio della Statale Urbinate.

La notizia è di sollievo per tutti i residenti, che ormai da due settimane devono fare itinerari alternativi più complicati, che allungano e neanche di poco sia il tempo che il percorso chilometrico per raggiungere le proprie abitazioni.

"Tra fine marzo e gli inizi di aprile la strada sarà probabilmente chiusa di nuovo – dice l’assessore all’Operatività del Comune di Pesaro, Enzo Belloni – ma stavolta solo in un senso». Quindi con ogni probabilità verrà messo un semaforo che regolerà la circolazione.

Il tutto rientra nei lavori del raddoppio della Urbinate all’interno dei quali verrà anche realizzata una grande rotatoria, più o meno nel punto in cui il 4 dicembre scorso venne prelevate e fatta brillare una bomba, residuo bellico della seconda guerra mondiale.