Case Bruciate, via principale chiusa 20 giorni

Ancora problemi per i residenti di Case Bruciate. Il 4 dicembre scorso tutti evacuati per il brillamento della bomba, da lunedì prossimo altro disagio: Strada di Case Bruciate, quella che taglia in due la frazione, sarà chiusa per circa 20 giorni, segnala una nota del Comune, per lo svolgimento dei lavori per conto di Marche Multiservizi. La strada sarà chiusa (lato Pesaro) dalla rotatoria all’incrocio, prima del casello, fino a via del Raschietto.

"La modifica alla viabilità – segnala sempre il Comune – è stata prevista per garantire le operazioni propedeutiche alla realizzazione delle opere compensative di Società autostrade al casello dell’A14". In pratica, Marche Multiservizi deve effettuare lavori legati a tubazioni e simili che impediranno l’accesso nella via. Gli itinerari alternativi, per chi arriva da Pesaro e deve raggiungere la frazione, sono due: o passa da Strada della Campanara, girando alla rotatoria della rivendita Lazzarini, sale un po’ per la collina e sbuca poi in via del Raschietto, oppure arriva da sopra, e cioè prosegue sulla Montefeltro, oltrepassa la rotatoria del casello, arriva all’altezza di Strada degli Sminatori, gira a destra e poi rientra verso la frazione per via Selva grossa. Quest’ultimo itinerario sarà scelto invece per chi viene da Urbino.

Dice l’assessore Enzo Belloni: "Inizialmente parliamo di un periodo di chiusura di 20 giorni, ma che si potrebbe accorciare, nel caso in cui i lavori permettano di lasciare aperto almeno un senso di marcia. Ma è tutto da vedere, i tempi al momento non sono ben definibili. Sappiamo che si tratta di un disagio per i residenti, ma è inevitabile. Speriamo di finire al più presto".