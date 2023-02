"Case di pregio per anziani" Vittoria Colonna, ora ci siamo

di Tiziana Petrelli

Una nuova vita per il Vittoria Colonna? E’ quanto è stato annunciato ieri dall’amministrazione comunale fanese dopo che il sindaco Massimo Seri e il vicesindaco Christian Fanesi hanno visionato, con i vertici di Inps e Invimit (la Società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze), il progetto di fattibilità per realizzare in quella struttura abbandonata (e sempre più al centro di polemiche per le sue occupazioni abusive), un senior housing, ovvero residenze di pregio per la terza età.

E’ un progetto partito cinque anni fa, quello del fondo immobiliare dedicato alla terza età ("I-3 Silver"), con le prime risorse immobiliari selezionate per essere convertite in una risposta alla solitudine in cui gli anziani sono spesso costretti a vivere. La pandemia, poi, se da un lato ha arrestato il processo avviato nel 2018 con i primi conferimenti al fondo immobiliare, dall’altro ha evidenziato ancora di più lo stato di isolamento in cui gli anziani, la parte della popolazione più esposta al virus, hanno dovuto accettare di vivere. L’idea del fondo "I-3 Silver" è quella di convertire edifici standard in residenze adatte a una popolazione non più giovane, che in alcuni casi necessita di assistenza anche medica. Con una attenzione particolare ai servizi: dal parrucchiere alla palestra, dal ristorante fino alla telemedicina.

"Possiamo finalmente comunicare - annuncia il sindaco Seri - che Invimit ha avviato le fasi progettuali per la realizzazione, negli immobili del Vittoria Colonna, di residenze di pregio per la ’terza età’, a cui viene garantita la possibilità di condurre una vita indipendente, potendo usufruire di una serie di servizi collettivi studiati appositamente per gli anziani. Entro giugno comunque tutti i locali verranno bonificati e sigillati così da evitare accessi abusivi all’interno del complesso. Questa è sicuramente una risposta significativa sotto il profilo della sicurezza pubblica. Oggi ci è stato presentato un progetto di fattibilità, entro aprile Invimit realizzerà dei rilievi sugli immobili a cui seguirà una successiva verifica di fattibilità tecnica".

Il portafoglio del fondo "I-3 Silver" era partito nel 2018 e due anni dopo erano stati già annunciati sei conferimenti da Inps, il quotista di riferimento: tra questi primi immobili scelti, tutti di proprietà dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, c’era anche il Vittoria Colonna. Sei edifici selezionati grazie a un algoritmo che ha individuato la loro vicinanza a ospedali, ma anche a centri commerciali e attività ricreative, come cinema e ristoranti. Erano l’ex colonia marina "Alberoni" di Venezia, i due edifici storici della Villa Pullè di Chievo (Verona) e il complesso immobiliare di Fano edificato nel 1935 su 12mila metri quadrati. Poi c’erano anche l’ex colonia Rosa Maltoni Mussolini in Abruzzo, il complesso "Villa Primazzina" di Lerici e infine una struttura di Spoleto.

"Siamo davvero felici - conclude il vicesindaco Fanesi - di questa importante novità. Quindi, procediamo spediti e come amministrazione agevoleremo questo processo di riconversione anche perché ci sarà la possibilità di poter creare delle aree e delle attività a beneficio di tutti i cittadini".