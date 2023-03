Case Erap senz’acqua "Così riapriremo i rubinetti"

Comune di Fano ed Erap si faranno carico di aiutare i condomini morosi in modo da poter ridare l’acqua il prima possibile al condominio di via XXVII Strada a Bellocchi che l’Aset aveva staccato nei giorni scorsi. È il primo risultato di un incontro del sindaco Massimo Seri e dell’assessore al Welfare Dimitri Tinti con Sauro Vitaletti e Diego Poderini di Erap Ancona, proprietario dell’immobile, e con Marco Romei e Francesco Spaccazocchi di Aset, gestore del servizio idrico, con l’obiettivo di mettere la parola fine alla vicenda dei distacchi dell’acqua. Per prima cosa "rimane prioritario – hanno precisato Seri e Tinti - il rientro almeno parziale del pagamento delle bollette da parte degli inquilini morosi che saranno opportunamente risollecitati sia dall’amministratore del condominio sia dagli uffici Erap, disponibile a integrare l’importo che rimarrà da saldare. Solo così sarà possibile riattivare nei prossimi giorni l’utenza idrica centralizzata a tutte le famiglie, per tutelare i bisogni primari, compresa l’igiene personale".

"Poi il Servizio sociale – ha aggiunto Tinti - è sempre disponibile a verificare eventuali richieste di sostegno dei singoli condomini che si trovino in un’effettiva condizione di disagio socio-economico". Per quanto riguarda invece la richiesta avanzata dall’avvocato Andrea Angeletti che tutela i condomini in regola, il Comune di Fano ha chiesto ad Erap e Aset di definire insieme un progetto, entro un mese, per provvedere alla separazione dei contatori con l’intento di mettere in sicurezza i condomini che invece sono in regola con il pagamento delle utenze. Poi Erap e Aset avvieranno i lavori di installazione dei sub-contatori che richiederanno invece alcuni mesi, con spese a carico di Erap, mentre Aset contribuirà per la parte dei lavori del contatore centrale. "Questa sintesi raggiunta – hanno concluso Seri e Tinti - da un lato ci ha permesso di tutelare i cittadini più fragili e dall’altro garantisce a tutti il diritto di fruire dell’acqua, bene imprescindibile".

s.c.