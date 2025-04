Case Museo, tre proposte da non perdere

Oggi e domani torna per la 4ª edizione l’iniziativa europea dedicata ai luoghi che custodiscono la memoria e il lascito dei “Grandi“ ideata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Le Giornate Internazionali delle Case Museo dei personaggi illustri saranno l’occasione per celebrare case, palazzi o veri e propri musei. La manifestazione fa tappa anche Pesaro coinvolgendo tre sedi tra cui non potevano mancare i luoghi rossiniani per eccellenza della città – il Museo Nazionale Rossini, Casa Rossini – e la Casa-museo Giovanni Gentiletti. Oggi e domani al Museo Nazionale Rossini visita guidata “In viaggio con Stendhal“.

Domani alle 11, a Casa Rossini “Rossini e i suoi peccati“ in riferimento alla passione gastronomica. Ingresso con card Pesaro Musei ridotta (5 euro), info 0721 387541 servizimuseali@pesaromusei.it. Terza proposta alla Casa-museo Giovanni Gentiletti (strada dei Guazzi 4, 61122 Santa Maria Dell’Arzilla), la fucina-studio dello scultore pesarese (1947 - 2010) lavoratore di metalli pesanti e abile cesellatore, che raccoglie 40 anni di produzione e ricerca artistica tra opere, bozzetti, strumenti di lavoro e materiali video (ingresso gratuito con orario 10-13, 14.30-18, info 347 7219106).

l. d.