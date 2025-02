Case nel mirino: due colpi su tre vanno a segno

Si sono mossi nella fascia serale, tra le 18 e le 22, visitando tre appartamenti, e riuscendo a rubare solo in due, perché nel terzo se ne sono andati con bottino zero. E’ la banda di ladri che venerdì sera ha imperversato in via delle Querce, nei pressi della via Flaminia, a Tavernelle di Serrungarina. Nel primo caso sono passati dopo aver rotto una finestra della casa e si sono introdotti all’interno delle stanze, in quel momento senza i legittimi proprietari che sono arrivati dopo e si sono accorti del furto. In questo caso hanno rubato dell’oro e poi i malviventi sono scappati. Il bottino è da quantificare, si tratta di gioielli e altri preziosi.

Nel secondo caso, sempre nella stessa zona, i ladri sono entrati da una finestra probabilmente trovata aperta, hanno rovistato ma non sono riusciti a portare via nulla. Il terzo furto ha lo stesso bottino del primo, e analoghe modalità: oro da quantificare. Pare che nella zona qualcuno dei residenti abbia visto a un certo punto una persona che scappava attraverso i tetti e un altro appena fuori dall’abitazione che aveva appena visitato, sempre in fuga.

Tutti i furti, fatti o tentati, sono stati denunciati alla locale stazione dei carabinieri. Che stanno svolgendo sopralluoghi e facendo le indagini. Si tratta di una banda che gira nella zona. Gli accertamenti sono in corso.