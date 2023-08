Case popolari da incubo "Da mesi senza acqua calda e riscaldamento: assurdo"

Continua l’incubo dei residenti delle case popolari di Vismara di cui ci eravamo occupati ad aprile scorso, accogliendo la protesta di alcuni di loro. In quello stabile con all’interno 23 famiglie non ci sono da mesi acqua calda e riscaldamento pr colpa di alcuni che non sono in regala con il pagamento delle bollette. Gli altri, ‘i paganti’ – così si chiamano tra loro le dieci famiglie che hanno tutte le utenze pagate e in regola – continuano a non poter utilizzare i servizi base per via delle altre famiglie (sono 13) che invece hanno un debito per le utenze di 40mila euro.

"Vivere senza gas per riscaldarsi e senza acqua calda per lavarsi, con disagi e problemi nella quotidianità che si prolungano da mesi". Parole di Andrea Biancani (Pd), firmatario di un’interrogazione in Regione a risposta immediata sulla questione, condivisa anche dalla collega Micaela Vitri –. È una situazione incredibile che lede la dignità delle persone, tra cui anche soggetti fragili con disabilità. Lo scorso 27 febbraio il gestore del servizio gas, verificata la morosità di 13 delle 23 famiglie residenti, ha posto i sigilli al contatore centralizzato, interrompendo l’erogazione in tutto lo stabile, compresa negli alloggi di chi è in regola con i versamenti. E’ urgente risolvere quanto prima questa situazione ingiusta, che penalizza soprattutto le famiglie che sono in regola. Ho appena presentato un atto ispettivo nel quale sollecito Erap ad avviare nelle prossime settimane gli interventi per fare in modo che le famiglie possano finalmente ricominciare ad utilizzare il gas della rete urbana tra meno di due mesi. Aggiungo a questo anche un problema di sicurezza, perché l’eventuale ricorso diffuso a soluzioni alternative per riscaldarsi, come ad esempio le stufette a gas, può creare dei rischi all’intero edificio. Sicuramente, oltre alla morosità di numerosi utenti, ha inciso la scelta progettuale di costruire un impianto del gas, seppure a basso impatto ambientale, centralizzato, quindi poco appropriato a un palazzo abitato anche da famiglie in condizioni socio-economiche precarie".

A fine marzo Biancani, insieme all’assessora comunale Maria Rosa Conti, aveva promosso un incontro tra i tecnici dell’amministrazione comunale, del condominio e di Erap, proprio per individuare una soluzione tecnica per modificare l’impianto. "Successivamente a quella riunione, Erap aveva dato disponibilità di trovare una soluzione, incaricando un tecnico di verificare la possibilità di scindere il contatore centralizzato, per poi eventualmente realizzare i lavori necessari, ma ad oggi alle famiglie non è stato comunicato l’esito di questo sopralluogo, né tanto meno sono iniziati i lavori. Il rischio è di non fare in tempo a ripristinare la fornitura di gas neppure prima dell’arrivo del freddo".

g.m.