Case popolari: ecco 16 appartamenti Si sblocca l’edificio delle Zoccolette

"Sbloccato l’iter amministrativo per la realizzazione di 16 appartamenti in via delle Vetrerie a Pesaro. Si sono, infatti, superate le criticità che ne avevano rallentato l’avanzamento. Finalmente si potrà procedere – dice il consigliere regionale Nicola Baiocchi – con la realizzazione del progetto esecutivo sull’immobile comunale acquistato dall’Erap con fondi provenienti dalla dismissione del patrimonio di edilizia residenziale".

Si tratta dell’edificio storico delle Zoccolette che era in degrado da decenni. "Un’azione concreta per contribuire – aggiunge il consigliere di Fratelli d’Italia – alla risoluzione dell’emergenza casa a Pesaro che coinvolge quasi 300 nuclei familiari e che è da sempre una priorità da perseguire per il centrodestra. Ringrazio il presidente Francesco Acquaroli e l’intera giunta per il lavoro di squadra che si è riusciti a mettere in campo per andare incontro alle esigenze reali e concrete delle famiglie che vivranno nel complesso di via delle Vetrerie".

Ecco dunque il cronoprogramma dell’intervento Erap secondo Baiocchi: "Entro la fine di questo mese sarà presentato il piano di recupero; a fine luglio l’approvazione del progetto esecutivo e a metà ottobre il termine ultimo per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale degli appartamenti che si andranno a realizzare. Continuerò a monitorare l’iter per garantire una celerità dei lavori e una pronta consegna. Attraverso questa operazione – conclude Baiocchi – siamo riusciti a centrare un duplice obiettivo: alcune famiglie pesaresi potranno finalmente uscire dalla lista d’attesa per un alloggio popolare; riqualificazione di un importante settore del centro storico di Pesaro nel quale, allo stato attuale, vi è un diffuso degrado dovuto principalmente a decenni di abbandono e che a breve, invece, potrà contare su un restauro attraverso l’edilizia popolare".