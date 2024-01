"Case popolari: servono impianti autonomi"

"Indipendenza di ogni singolo appartamento nella gestione dei consumi di gas". E’ quanto sostiene e chiede il consigliere regionale Pd Andrea Biancani, dopo la risposta alla sua interrogazione discussa nell’ultima seduta del consiglio. Biancani si riferisce al caso di via Senna, dove nello scorso febbraio il gestore del servizio gas, verificata la morosità di 13 delle 23 famiglie residenti, aveva posto i sigilli al contatore centralizzato e interrotto l’erogazione in tutto lo stabile, anche negli alloggi di chi era in regola con le bollette, "lasciando per ben oltre otto mesi tutti i condomini senza riscaldamento e acqua calda".

"In via Senna – continua Biancani – è urgente modificare l’impianto centralizzato, occorre che Regione e Comune si impegnino ad installare entro la primavera le valvole autonome per separare le utenze. Il costo dei lavori preventivato da Erap ammonta a circa 120mila euro".

"In realtà – puntualizza Biancani – io volevo sollecitare indirizzi chiari da trasmettere ad Erap e ai Comuni per prevenire in futuro quanto accaduto in quel condominio e in altri edifici di case popolari, come a Fano o a Pergola, ma la Regione non ha finora stabilito modalità alternative per la realizzazione degli impianti". "E nella risposta alla mia nuova interrogazione, la Regione non ha fornito soluzioni che potranno prevenire tali disagi".