Case senz’acqua in zona mare a Pesaro: cosa è successo

Pesaro, 3 luglio 2025 – Diverse abitazioni in zona mare, tra viale Trento e via Fratelli Rosselli, sono senza acqua corrente dalle 10 di questa mattina. Fino a poco prima delle 13 la situazione non era ancora tornata alla normalità. Con queste temperature torride da bollino rosso non è il massimo restare senza acqua in casa. A segnalarlo sono alcuni turisti e residenti della zona.

La strada era chiusa dal mattino per consentire a Marche Multiservizi alcuni lavori di manutenzione. Ma qualcosa deve essere andato sotrto, perché l’interruzione del servizio idrico non era stata programmata. Improvvisamente è stata bloccata l’erogazione e al momento non si conoscono le ragioni, né fino a quando durerà il disservizio.

E’ plausibile che proprio durante i lavori si sia verificato un guasto o una rottura alle tubature. Sulla strada si è verificato uno sversamento dalle fognature. Notizia in aggiornamento.