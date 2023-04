Casellino e dintorni Opere A14, spunta la ruspa Si riaccendono le proteste

Camion, ruspe e tanti operai. Nei giorni scorsi è stata recintata tutta l’area dove dovrà nascere il casellino di Santa Veneranda, dove si entra solo in direzione sud e si esce dalla corsia sud dell’A14. Si parla quindi della realizzazione di un raccordo che andrà a terminare – passando accanto al campo sportivo di Santa Veneranda e ai campi da tennis del circolo Baratoff – davanti all’ospedale di Muraglia. Sono in corso sbancamenti della collina con muri di contenimento. Paga tutto la Società Autostrade perché si rientra nelle opere di compensazione della terza corsia.

"Beh si accorgono solo ora? – dice Rosalia Cipolletta presidente di Legambiente Pesaro –. Siamo davanti a una storia vecchia che venne già criticata a suo tempo. Il problema vero di quest’opera è questo: a cosa serve quella strada? Ma devo dire che l’amministrazione non ci ha mai ascoltato. Invece di potenziare il trasporto pubblico, partendo dalla ferrovia, si costruiscono nuove strade il cui beneficio è molto discutibile".

I campanelli d’allarme sono degli ultimi giorni perché sono state appaltate opere per 2 milioni e 800mila euro e la ditta esecutrice è Casavecchia di Cagli. L’area del casellino è stata solo recintata "perché ancora devono presentare il progetto esecutivo", dicono dal Comune. Ma i lavori in corso sono preparatori.

Luigi Tagliolini, esponente dei Verdi ed ex assessore provinciale, è ironico: "Finalmente anche Pesaro e Fano (il riferimento è all’altro casellino a Fenile, ndr) avranno due caselli che devastano quel poco di territorio verde che rimane tra l’autostrada e la città. Come ambientalisti abbiamo cercato di convincere i comuni, la provincia e la regione dell’inutilità di queste opere, della devastazione ambientale e dello sperpero di denaro pubblico, inutilmente, come inutile è stata la valutazione negativa espressa dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali".

Va detto che tra i vari cantieri programmati dalla Società Autostrade, arriveranno sul territorio circa 62 milioni di euro perché sono previsti anche interventi nell’area di Santa Veneranda, e pure la bretella che dagli stabilimenti Gamba arriverà fino alla statale Urbinate.

Comunque la strada che parte dal futuro casellino e arriva fino all’ospedale di Muraglia era già stata al centro di contestazioni perché prevedeva l’abbattimento di alcune querce secolari. Un’ipotesi che aveva provocato sit-in e contestazioni. Ma Tagliolini mette in risalto un altro punto: "Con la costruzione di un secondo casello – osserva – si mette a rischio di esondazione la città di Pesaro, si prevede la cancellazione delle vasche di espansione del torrente Genica, la cementificazione dell’area e la sciagurata scelta di ‘tombare’ quel poco che resta dell’alveo naturale del torrente che può avere in futuro effetti disastrosi".

m.g.