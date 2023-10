Casellino, le sue prigioni: "Ho la casa dentro la rotatoria. Non so come farò ad uscire"

"Spero che il progetto non vada avanti perché la mia casa è finita dentro una rotatoria e non ho ancora capito bene come farò ad uscire, hanno detto che faranno una stradina... Non so ancora cosa dovrò fare e dove passare per andare a trovare gli altri due miei fratelli che abitano là, cento metri più in giù".

A parlare è Oscar Massalini, commerciante molto conosciuto in città perché è stato per tantissimi anni titolare della tabaccheria di viale della Repubblica. La sua casa è nella sostanza incapsulata dentro una grande rotatoria legata ai lavori di compensazione di Autostrade. Esce di casa, si guarda intorno Massalini, tra macchine per il movimento terra e operai, ed indica il versante che è alle spalle del colle Ardizio: "Quando hanno costruito la Celletta, Italino Mulazzani venne e ci disse: qua davanti verrà un bellissimo parco con i giochi per bambini. Invece là – e indica un palo della luce a cento metri di distanza – verrà realizzato il casellino autostradale". Poi si gira Massalini e guarda verso l’alto della collina dove c’è una stradina che porta ad una villa e dice: "Non so cosa succederà, ma tutte le nostre speranze sono riposte su quel signore che abita là". Che altro non è che un noto professionista cittadino che pare che non sia felice di vedere il casello autostradale sotto la sua abitazione.

Tutto questo accade tra Santa Veneranda, i campi da tennis della Baratoff e la Celletta, i cui abitanti potranno controllare dalle finestre il traffico in uscita dal casellino Pesaro Sud. Perché da settimane centinaia di operai della ditta appaltatrice di Autostrade, con tutti i mezzi per il movimento terra, stanno spianando, sbancando e rifacendo tutta la viabilità della zona. Sono le opere compensative previste per la realizzazione della terza corsia. Tutta una viabilità che era funzionale e studiata per accedere a quello che doveva diventare l’ospedale provinciale di Muraglia, con 600 posti letto. Opera riveduta e corretta perché ora i posti letto previsti saranno circa 200 per un nosocomio che è ancora in fase di progettazione. Sbancamenti e revisione della viabilità per migliorare l’accesso a Pesaro da parte del bacino fanese, ad un ospedale provinciale finito nel cassetto. Nella sostanza una ventina di milioni di euro di lavori per un ospedale che nessuno sa ancora se verrà mai realizzata.

La storia di quest’opera è questa: inizialmente il casellino era previsto a Villa Fastiggi. Progetto bocciato per cui il casellino viene spostato di fianco al ponte di Santa Veneranda. Anche questo progetto viene bocciato perché la zona è a pericolo esondazione, per cui si sposta ancora e il casellino e viene previsto dove ora sono in corso i lavori, alle spalle del colle Ardizio e davanti ai palazzi della Celletta. Con una bretella che va a Muraglia "e che sta coinvolgendo una ventina di ettari di terreno, di uno dei pochi grandi polmoni verdi che erano rimasti in città", dice Luigi Tagliolini, ormai una specie di Robin Hood del verde che rimbalza dal San Bartolo fino appunto a Santa Veneranda. Perché ieri mattina, oltre a tutto questo grande contorno, anche i lavori per una canalizzazione del Genica che passano accanto a due querce secolari che sono state messe in pericolo. Sul posto alcuni cittadini disperati guidati da una pasadaran del verde, Olga, la moglie dell’architetto Filippini, che discute animatamente con i tecnici della dittà appaltatrice dei lavori finanziati da Autostrade. Una situazione che non è stata presa bene tanto che sul posto sono arrivate due auto della minicipale per capire cosa stesse accadendo anche perché i cinque verdi chiedevano ai responsabili del cantiere spiegazioni su quello che stava accadendo. E’ finita per la richiesta dei nomi delle persone che protestavano.

Un progetto quello che si starealizzando approvato in consiglio comunale il 14 febbraio del 2022 con 21 voti favorevoloi e 7 contrari. Tra i contrari Emanuele Gambini della lista civica "Prima c’è Pesaro" che dice: "Certo che so cosa sta succedendo lassù e conosco tutto. Peccato che i Verdi se ne siano accorti solamente adesso. Io ho fatto anche parte del comitato ‘no al casello’ e so anche della casa inglobata dentro la rotaria. Pesaro diventerà nota perché questo è probabilmente il primo caso che accade in Italia".

